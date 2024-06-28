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Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Bakan Koca ise "Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda" diyerek iddiaları yalanlamadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği ve kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili Halk TV'den İsmail Saymaz'a açıklama yapan Bakan Koca, iddiaları yalanlamadı.

"HAYATIN HER HALİ OLABİLİR"

Bakan Koca, "Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" sorusuna "Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda" yanıtını verdi.

ERDOĞAN "GEREKENİ YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden sonraki ilk Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sert bir şekilde eleştirmişti. Koca'ya dönerek, "Randevularla alakalı şikayetler var. Sorunu seninle çok ciddi ele alacağız ve gerekeni yapacağız" demişti.

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesinde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü.

Evli ve dört çocuk babası olan Koca'nın Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneğinin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanıdır.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (5)

ahmet:

bir sağlıkçı olarak hiç sevemedik şu adamı.sağlık personeli olarak doktordan başka personel bilmiyor kendisi.

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Sukru Karaca:

adamın o kadar hizmeti var, bakan olması eksikleri olmayacağı anlamına gelmiyor, koskoca bir ülkenin hatta dünyanın önünde KOCA bir adamı bir bakanı fırçalamak rencide etmek küçük düşürmek yakışmaz, günlerce haftalarca aylarca uykusuz gezdiğine herkes şahittir bu adamın.

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sade vatandaş:

yapabilen olurmu bilmem insanoğlu günahları kul millet yetim hakkı yediği için birilerinden değil Allahtan affını isteyebilir ama mevlam yanıma ne ile gelirsen gel affederim ama kul hakkıyla gelme onu affetmem diyor

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Şahin Gözlü:

bu adamın hizmetlerini bile şimdi siyaset ymnünden yorumlayan olur,bence bu adam çok iyi yönetdi zor günleri,ülkemizi siyaset yüzünden gğn geçdikce kötüye götürüyoz seçmen olarak

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Ömer Can:

adam yoruldu kafa dinlemek onunda hakkı

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