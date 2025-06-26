İstifa eden CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor iddiası

İstifa eden CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor iddiası
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AK Parti'ye geçeceği iddiaları sonrası kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca partisinden istifa etti. Bu hamle sonrası Fazlaca'nın AK Parti'ye geçeceği iddiaları giderek güçlendi.

Yalova'da AK Parti'ye geçeceği iddiaları bir süredir kamuoyunda konuşulan Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Fazlaca ise partisinden dün itibariyle istifa ettiğini açıkladı.

Başkan Fazlaca, yaptığı yazılı açıklamada, partisiyle yaşadığı sıkıntılara değindi. Meclis üyeleri arasındaki güç savaşı nedeniyle problemler yaşadığını ve sistematik olarak kendisinin yalnızlaştırıldığını ifade etti. Bu süreçte CHP ilçe başkanını, ilçe yönetimini devirmek, istifaya zorlamak, yönetimi değiştirerek ele geçirmek için büyük mücadele yaşandığını anlatan Fazlaca, şunları kaydetti:

İSTİFA ETTİ

"Bu kişisel hırs ve egoların defaten üst yönetimlere aktarılmasına rağmen sadece dinleyici sıfatıyla hiçbir idari yaptırımda bulunmayan CHP Yalova İl Başkanlığı dün benimle ilgili bir kamuoyu paylaşımında bulunmuştur. Bu paylaşımın sebebi benim dün sabah saat 9.30 itibariyle, CHP İlçe Başkanlığına partiden istifamı, e-devlet üzerinden verdiğim istifa beyanından sonra yapılmış olması manidardır. Bu kararım neticesinde Altınovalı hemşerilerim müsterih olsun, ben görevimin başındayım. Belediye hizmetlerimiz de aynı şekilde devam etmektedir."

AK PARTİ'YE GEÇİYOR İDDİASI

Yerel basında yer alan haberlere göre, istifa sonrası Fazlaca'nın AK Parti'ye geçebileceği iddia ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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