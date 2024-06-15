"İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi

Siyasette normalleşme adımlarının konuşulduğu şu günlerde CHP ile İYİ Parti arasındaki tansiyon bir hayli yüksek... İki parti arasındaki son sürtüşme CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın konuk olduğu programda sarf ettiği sözlerden sonra patlak verdi.

"BİZ İSTESEK 10 MİLETVEKİLİ CHP'YE GELİR"

Konuk olduğu TV100 ekranlarında son istifalarla birlikte sandalye sayısı 35'e kadar düşen İYİ Parti'ye yüklenen Günaydın, "Biz istesek İYİ Parti'den en az 10 milletvekili CHP'ye gelir. Ama bizim derdimiz skor yapmak değil" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın

"BU NEZAKETTEN YOKSUN AÇIKLAMALARI KINIYORUM"

CHP'li Günaydın'ın açıklamalarına İYİ Parti cephesinden tepki gecikmedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP'nin bir grup başkanvekilinin yaptığı 'İstesek İYİ Parti'den en az 10 vekil CHP'ye gelir ama biz skor peşinde değiliz' açıklaması ne siyasi etiğe ne de nezakete sığar. Millet iradesini siyasi bir şımarıklığa yormak en başta o iradeye zarar vermek anlamına gelir. Türkiye yıllardır kibirden, egodan ve nobranlıktan çekerken aynı alışkanlığın burada da görülmesi endişe vericidir. Bu nezaketten yoksun açıklamaları kınıyorum" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu

"GÜÇ ZEHİRLENMESİNE KAPILDIKÇA..."

Günaydın'ın açıklamalarına bir tepki de İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş'tan geldi. Günaydın'ın açıklamasına "Siyaset sadece skor yapmak değildir, biraz da edeptir, biraz da nezakettir" diyerek gönderme yapan Toktaş, şu ifadeleri kaydetti: "Doğrudur. Siyaset sadece skor yapmak değildir, biraz da edeptir, biraz da nezakettir ve aslında memleket ülküsüdür. Güç zehirlenmesine kapıldıkça siz, siyasi nezaketi elden bırakıyorsunuz sayın Gökhan Günaydın. Bu açıklamanızı esefle kınıyorum."