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İşten Çıkarılan İşçiler İşten Çıkarmaları Protesto Etti

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde işten çıkarılan belediye işçileri, işten çıkarmaları protesto etti. İşçiler, işlerini geri istediklerini belirten pankartlar açarak sloganlar attı. DİSK Genel İş 7 No'lu Şube Başkanı, çıkarılmaların hukuksuz olduğunu savunarak işçilerin haklarını arayacaklarını söyledi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde işten çıkarılan belediye işçileri, işten çıkarmaları protesto etti.

Belediye önünde toplanan işten çıkarılanlar, "İşimizi geri istiyoruz" yazılı pankart açtı, sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan DİSK Genel İş 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç, çıkarılmaların hukuksuz olduğunu savunarak, işçilerin haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyledi.

Çıkarmaların cuma günü gerçekleştiğini kaydeden Genç, "Hiçbir etik kurala sığmayacak şekilde birçok işçi arkadaşımızın, SGK sisteminden gelen mesajlarla işten çıkarıldığını öğrendik. Halen içeride çalışan arkadaşlarımızın işten çıkartılmayacaklarına dair bir garantileri yok. Biz 163 arkadaşımızın daha iş akitlerinin feshedileceğini duyuyoruz. Bu çıkarılmalara karşı sonuna kadar direneceğiz." diye konuştu.

İşten çıkarılanların sayısının 127 olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Politika

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