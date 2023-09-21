İstanbul ve İzmir'de Barış Boyun suç örgütü üyelerine operasyon düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'ın Atina kentinde öldürülen 6 örgüt üyesinin intikamını almak için eylem hazırlığında olan Barış Boyun suç örgütü üyelerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Derya EVREN/İSTANBUL İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri Barış Boyun suç örgütü üyelerinin, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Atina kentinde öldürülen 6 örgüt üyesinin intikamını almak için eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Eylemi gerçekleştirmek üzere olan çete üyelerine operasyon düzenlendi. İstanbul ve Izmir'de yapılan operasyonlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.