İstanbul Valisi Davut Gül, İsrail protestosunda hayatını kaybeden vatandaşın yakınlarına başsağlığı diledi

Vali Gül: "Azınlık bir kesim polise taş atarak taşkınlık çıkarmak istiyordu"

"Provoke etmeye çalışan kişilere asla prim vermeyin"

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen protesto eyleminde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden vatandaşın yakınlarına başsağlığı diledi. Vali Gül, ortamı provoke etmeye çalışan kişilere prim verilmemesi uyarısında bulunarak, "Çok azınlık bir kesim polise taş atarak, havai fişek atarak, çevredeki binaların camını çerçevesini kırarak taşkınlık çıkarmak istiyordu" dedi.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının protesto edildiği eylemde 65 yaşındaki Eshabil Tüfekçi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Tüfekçi'nin cenazesi Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Tüfekçi'nin cenazesinin defnedildiği Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na gelen İstanbul Valisi Davut Gül, aile yakınlarına başsağlığı diledi.

"Azınlık bir kesim polise taş atarak taşkınlık çıkarmak istiyor"

Defin işlemi sonrası konuşan Vali Gül, "Filistin ve diğer bölgelerde çok sayıda insan hayatını kaybetti. İsrail, tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir katliam sergiliyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de, İstanbul'da insanlar vicdani fikirlerini dile getiriyorlar. İstanbul'da dün bununla alakalı bir gösteri oldu. Yaklaşık 80 bin civarında bir katılım oldu. Maalesef çok azınlık bir kesim polise taş atarak, havai fişek atarak, çevredeki binaların camını çerçevesini kırarak taşkınlık çıkarmak istiyordu. Bu tarz olaylara karşı polisimiz orantılı bir güç kullandı. Sonuçta bizler de vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak zorundayız. Demokratik tepkilerini göstermekte özgürler ama bir başkasının malına, canına zarar vermek istedikleri zaman devlet olarak bunu engellemek durumundayız. Polislerimiz de bu anlamda gaz kullandılar. Vatandaşlarımızı provoke etmeye çalışan kitleyi uzaklaştırmaya çalıştılar. Oğlunun anlattığına göre Eshabil amcamız da bu gösteriyi sandalyede oturarak kenarda izliyordu. Kalbi sıkışmış hastaneye sevk etmişler. Maalesef hayatını kaybetmiş" diye konuştu

"Lütfen kimse provokasyona alet olmasın"

Vali Gül, "Türkiyemizin duruşu belli. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin vicdanı oldu. Bir çağrıda bulundu. Bütün dünya dedi ki bu vahşeti durdurmak için herkes demokratik tepkisini ortaya koysun. Özetle İstanbul'da gerçekleştirilen eylemlerde hiçbir sıkıntı yok. Benim bütün vatandaşlardan ricam şu; tepkinizi ortaya koyarken lütfen ortam provoke etmeye çalışan kişilere asla prim vermeyin. Eğer bariyerler konulmuşsa bariyerlerin etrafında demokratik haklarını dile getirsinler. ya da şu binaya zarar vereyim dediklerinde tüm yabancılar bu devlete emanet Size emanet edilen yabancı kurum ve kişileri devlet olarak korumak zorundasınız. Lütfen kimse provokasyona alet olmasın. Türkiye İslam coğrafyasının merhamet karelerinden bir tanesidir. Zayıf bir Türkiye'nin ne Filistin'e faydası ne de Türkiye'ye faydası var. Bizim çizgimiz belli biz mazlumun yanındayız" dedi.