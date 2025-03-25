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İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı

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İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazı göndererek başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Resul Emrah Şahan, Ahmet Özer, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ve Alaattin Köseler'in kentte bulunan afişlerinin toplatılması talimatını verdi.

İstanbul Valiliği, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu bulunan diğer belediye başkanlarının afişlerinin kaldırılmasını istedi.

İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu posterlerini indirin' talimatı

ÖZGÜR ÇELİK'TEN TEPKİ

Sosyal medya hesabı X üzerinden resmi belgeyi paylaşarak duruma tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İlçe Başkanlıklarımıza polis eşliğinde yazı gitmiş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızın fotoğraflarını, posterlerini indirecekmişiz. Ne yapacağımızı söyleyeyim; tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır. Evlerin balkonlarında, meydanlarda, sokaklarda, duvarlarda daha fazla göreceksiniz Ekrem Başkanı. Millet iradesinin yüzünü size unutturmayacağız" dedi.

İstanbul Valiliği'nden İBB'ye 'İmamoğlu posterlerini indirin' talimatı

O KAĞITTA NE YAZIYOR?

İstanbul Başsavcılığı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne giden kağıtta, "Hakkında mali ve/veya terör nitelikli suçlardan soruşturma yapılıp tutuklamam kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah ŞAHAN, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet ÖZER, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat ÇALIK ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin KÖSELER ile ilgili olarak İstanbul genelinde propaganda mahiyetinde, ayrıca yine bir kısım bu şahıslarla ilgili olarak kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici nitelikte afiş ve pankartlar asıldığına yönelik tespitler bulunmakla, 2911 Sayılı Kanununu 27. Maddesi ve 5326 sayılı kanunun 42. Maddesi uyarınca söz konusu afiş ve pankartların men edilmesi ve gerekli yaptırım uygulanması hususlarında bilgi ve gereği rica olunur" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Valiliği'nden
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (39)

Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Bu kadar mı korkuyorsunuz ya hu ? Ne bu acele adam terörist mi ?

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Haber YorumlarıJY:

HALKIN DEĞİL SARAYIN VALİSİ OLDUĞUNUN İSPATI.

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Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Az kaldı az ! Haramzalerden ve her türlü pisliği yapıp bir kez bile yargılanmayan hukuksuzlardan hesap sorulacak. Bu millet 2. Tokatı basacak suratınıza !!!!

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Haber Yorumları5gk5j74jsh:

Teröristlerden daha tehlikeli hemen toplatılsın

Yorum Beğen129
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Haber YorumlarıReşat Töre:

Bu ne korku arkadaş resminden bile korkuyorlar ama korkunun ecele faydası yok....

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

devlet bunlara kathi süretle göz açtırmamalıdır chpye taviz yok hırsızlara tavız yok

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Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Aponun posterlerini indirmeyenler Ekremin posterinden rahatsız oluyorlar. Ülke ne hallere düştü be ne günlere kaldık.

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Yorum Beğenme67
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Arsızlık tam gaz devam ediyor demistim size siyasal islam demokrasi dışıdır sirayet ettimi demokrasiyi hukuku devletin kurumlairn ikanser gibi curutur kendine hizmet ettirir diye dedigim cikti

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Haber Yorumlarıİrfan Karlıdağ:

Hani YARGI bağımsızdı. Adamlar hakkında hüküm mü var? Ha gerçi vereceğiniz kararda belli ama hüküm olmadan valiliğin bu yaptığı hukuksuz dur diyecem ama tabi hukuğu takmıyorsunuz. Zulüm ebedi değildir, bu defa pabuç pahalı minareye kılıf yok

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Haber Yorumlarıerman genç :

ARSIZLAR EDEPSİZLER HIRSIZLAR BUNLARDA UTANMADA YOK ALLAH BUNLARIN ELİNE FIRSAT VERMESİN

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