İstanbul Milletvekili Dr. Selim Temurci: Türkiye, yeni bir siyasi döneme giriyor

İstanbul Milletvekili Selim Temurci, birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi ve AK Parti'ye katılım teklifini de içeren konuşmasında, siyasetin geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı. Temurci, mevcut siyasi yapıların dönüşüm yaşayacağını ve birkaç yıl içinde bugünkü birçok siyasi figürün yönetimde olmayacağını belirtti. Ayrıca asgari ücretin 33-35 bin TL bandında olması gerektiğini ifade etti.

İstanbul Milletvekili Dr. Selim Temurci, Melis Yaşar'ın Haberler.com'da sunduğu yayında siyasetin bugünü ve geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan'la yaptığı görüşmeden Ak Parti'ye katılım teklifine, yeni siyasi dönem tartışmalarından asgari ücret beklentisine kadar birçok başlık ele alındı.

"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Temurci, 2024 yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bir görüşme yaptıklarını belirterek, AK Parti İl Başkanlığı görevinden de Erdoğan'dan izin alarak ayrıldığını söyledi. Görüşmede "öze dönüş" vurgusu yaptıklarını ifade eden Temurci, sürecin devamının ise gelmediğini aktardı.

"AK PARTİ'YE KATILIM TEKLİFİ GELDİ"

Yayında AK Parti'ye katılım teklifine de değinen Temurci, kendisine bu yönde bir teklif iletildiğini ancak toplantının devamının olmadığını söyledi. Türkiye'de yeni partilere ihtiyaç olmadığı görüşünü dile getiren Temurci, mevcut siyasi yapıların dönüşüm yaşayacağını ve birkaç yıl içinde bugünkü birçok siyasi figürün yönetimde olmadığı bir döneme girileceğini savundu.

"ASGARİ ÜCRET 33–35 BİN TL BANDINDA OLMALI"

Ekonomiye dair değerlendirmelerde de bulunan Temurci, asgari ücret için 33–35 bin TL aralığını işaret etti. Medyanın siyasi tartışmalarda daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Temurci, basının siyasi operasyonların bir parçası haline gelmemesi gerektiğini ifade etti.

Berkan Tayfun
Haberler.com / Politika
