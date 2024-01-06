İstanbul için çarpıcı iddia: AK Parti'nin adayı Murat Kurum oldu

Yaklaşan yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını yarın kamuoyuna tanıtacak olan Ak Parti, iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'ı seçti. Gazeteciler, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da adı geçtiği görev için Ak Parti'nin kararını verdiğini ve İBB adaylığını Murat Kurum'a tebliğ ettiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12'si büyükşehir olmak üzere Ak Parti'nin 28 belediye başkan adayını, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende açıklayacak. Adayı duyurulacak 28 il arasında İstanbul da bulunurken İBB adaylığı için kulislerde Murat Kurum ve Tevfik Göksu'nun ismi öne çıkmıştı.

AK PARTİ'NİN İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM İDDİASI

Gazeteciler Mehmet Akif Ersoy ve İsmail Saymaz'ın iddialarına göre İBB Başkan adaylığı için Murat Kurum seçildi. Ak Parti'nin Kurum'a adaylık görevini tebliğ ettiği öne sürüldü.

Öte yandan İBB Başkan adaylığına ilişkin henüz Ak Parti'den ve Murat Kurum'dan herhangi bir açıklama yapılmadı. Karar, yarınki AK Parti aday tanıtımında kamuoyuna açıklanacak.

Murat Kurum

46 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSE 15 OCAK'TA ANKARA'DA BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın açıklanacak 28 ilden geriye kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'da duyuracak. AK Parti'nin ilçelerdeki belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.

Açıklanacak 12 büyükşehir

İstanbul

Muğla

Kocaeli

Erzurum

Eskişehir

Balıkesir

Bursa

Aydın

Samsun

Mardin

Denizli

Ordu

Büyükşehirler dışındaki 16 il