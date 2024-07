İstanbul Galata Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

İstanbul Galata Üniversitesi'nin Haliç Kongre Merkezi'ndeki Mezuniyet Töreni'nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2020 yılında, pandeminin zor koşullarında eğitim hayatına başlayan üniversitemiz bu yıl lisans programlarından ilk mezunlarını veriyor. Öncelikle tüm mezunlarımızı tebrik ediyorum. Her birinizin mezun olduğu alanlarda yüksek başarılara imza atacağına inanıyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ancak sizler gibi iyi yetişmiş, ufku açık ve yenilikçi gençlerle ulaşabiliriz" dedi.

İstanbul Galata Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilerin salona giriş seremonisi ile başlayan tören öğrenci temsilcilerinin selamlama konuşmalarıyla devam etti.

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE ANCAK YENİLİKÇİ GENÇLERLE ULAŞABİLİRİZ"

Törende konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün İstanbul Galata Üniversitesi'nde eğitim sürecini başarıyla tamamlayan, hayallerine bir adım daha yaklaşan gençlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. 2020 yılında, pandeminin zor koşullarında eğitim hayatına başlayan üniversitemiz bu yıl lisans programlarından ilk mezunlarını veriyor. Öncelikle tüm mezunlarımızı tebrik ediyorum. Her birinizin mezun olduğu alanlarda yüksek başarılara imza atacağına inanıyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ancak sizler gibi iyi yetişmiş, ufku açık ve yenilikçi gençlerle ulaşabiliriz" dedi.

"HAYAT SİZİ HANGİ NOKTAYA ULAŞMAK İSTİYORSANIZ ORAYA TAŞIYACAK"

Mezun olan öğrencilere seslenen Bakan Göktaş, "Sevgili gençler, bugün diplomalarınızı alarak hayatınızda yeni bir sayfa açıyor, yeni bir başlangıca merhaba diyorsunuz. Önünüzde yaşayacağınız daha pek çok dönemeç olacak. Bu dönemeçlerin bazılarını başarılı bir şekilde geride bırakacaksınız. Bazı dönemeçler ise sizleri hayatın başka tarafına savuracak. Fakat şunu özellikle belirtmek isterim ki, hayat sizi hangi noktaya ulaşmak istiyorsanız oraya taşıyacak. Engellerle karşılaşacaksınız. Başarısızlıklarla yüzleşeceksiniz. Bazı durumları aşmakta zorlanacaksanız. Bu söylediklerim sizlere olumsuz gibi gelebilir. Fakat yaşadığınız her fırtınayı geride bıraktıktan sonra yeni ve güçlenmiş bir birey olarak var olacaksınız" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYANIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ ELİNİZDEN ALMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYİN"

Mezun gençlere sosyal medya konusunda da uyarılarda bulunan Göktaş, "Sizlere her alanda destek olmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Sizlere her konuda inancımız tam, sizlerden umudumuz büyük. Özgüveninizi ve motivasyonunuzu her daim yüksek tutun. Sosyal medyanın ve dijital dünyanın özgürlüğünüzü elinizden almasına asla müsaade etmeyin. Dijital dünyanın sunduğu haberleri farklı kaynaklardan muhakkak araştırın" dedi. Konuşmasının ardından Bakan Göktaş'a İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nilüfer Bulut tarafından plaket takdim edildi.