İstanbul'dan geçen 155 metrelik savaş gemisinde teamüllerden büyük ABD bayrağı kullanılması Bahçeli'yi küplere bindirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ'da 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde yaptığı konuşmada, Cuma günü İstanbul Boğazı'ndan geçerek bugün İzmit Körfezi'ne demir atan 155 metrelik ABD savaş gemisinde teamüllerden daha büyük seyir bayrağı kullanılmasına tepki gösterdi. Bahçeli, "Bu savaş gemisinde büyük bir Amerikan bayrağının yanında küçük Türk bayrağının asılması edepsizlik ve hukuksuzluktur. Şimdi evdeki bayrakları kaldırın ve ABD'ye sallayın bakalım" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ'da 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde konuştu. Konuşmasında Bahçeli, ABD'nin Türkiye için "olası terör saldırısı" uyarısı yaptığı ve İstanbul'daki çok sayıda konsolosluğun art arda kapatıldığı günlerde İstanbul'a gelerek Dolmabahçe açıklarında demirleyen ABD savaş gemisi USS Nitze hakkında açıklamalarda bulundu.

"ŞİMDİ EVDEKİ BAYRAKLARI KALDIRIN VE ABD'YE SALLAYIN"

Bugün de İzmit Körfezi'ne demir atan 155 metre uzunluğundaki savaş gemisinde teamüllerden daha büyük seyir bayrağı kullanılmasına vurgu yapan Bahçeli, "ABD'nin boğaza demirlediği bir savaş gemisine uluslararası teamüllere aykırı şekilde orantısız bayrak çekmesi saygısızlıktır. Bu savaş gemisinde büyük bir Amerikan bayrağının yanında küçük Türk bayrağının asılması edepsizlik ve hukuksuzluktur. Şimdi evdeki bayrakları kaldırın ve ABD'ye sallayın bakalım" dedi.

"KONSOLOSLUKLARIN KAPATILMASI TEK KELİMEYLE REZALET"

İstanbul'daki konsoloslukların ardı ardına kapatılmasına da tepki gösteren Bahçeli, "İstanbul'daki konsoloslukları terör tehdidi bahanesiyle kapatmaları tek kelimeyle rezalettir. ABD bu işte öncü rol oynamış, kuklalarını dürte dürte harekete geçirmiştir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

"Türk milleti hiçbir ayrım kabul etmeyen bir bütündür. Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin ötekisi değildir. Anadolu ve Trakya coğrafyası aziz milletimizin ebedi yurdudur.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ YABANCI BAŞKENTLERDE BELİRLENEMEZ"

Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez. Türkiye parmak sallayarak hizaya sokulacak bir ülke değildir. Küresel senaryolara diplomatik ablukalara karşı duracak mıyız. Tekirdağ evet diyorsa bu zillet cephesi nesine güveniyor. Bir masa etrafında toplananlar rehin alınmış acizlerdir. Onlar aferini Avrupa'dan beklesin bize Türk milleti yeter.

"ADAYINIZI NE ZAMAN İLAN EDECEKSİNİZ"

Kılıçdaroğlu gerçek hayat ile film sahnelerini karıştırmaktadır. Ben Kemal'im diyorsa biz Türk milletiyiz. Kılıçdaroğlu nereye geliyorsan gel, seni orada bekliyor olacağız. Adayınızı me zaman ilan edeceksiniz. Bunlar adaysız şekilde siyasi arenada dolaşmaktadır. Zillet ittifakı kavga ededursun Cumhur İttifakı olarak adayımız belli kararımız nettir.