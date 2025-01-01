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İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
İstanbul'da büyük buluşma! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
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İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı

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İstanbul'da Filistin'e destek buluşmasına binlerce kişi katılırken tarihi yürüyüşte eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da yer aldı. Uzamış sakallarıyla dikkat çeken Soylu'nun siyasilerle değil vatandaşlarla birlikte yürümesi ses getirdi.

Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen eylem için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı, kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar arasında bir isimse dikkat çekti. Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da binlerce kişiyle birlikte Galata'ya doğru hareket etti.

İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı

VATANDAŞLARLA BİRLİKTE YÜRÜMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Soylu'nun yürüyüş sırasında siyasilerle değil vatandaşlarla bir arada olması dikkatlerden kaçmazken sakallarının da hayli uzamış olduğu görüldü.

İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı

"İNSANLIĞI ÖLDÜRENLERE LANET OLSUN"

O anlara ilişkin fotoğrafları X hesabından paylaşan Soylu ise paylaşımında "İstanbul'dan Gazze direnişine selam olsun, insanlığı öldürenlere lanet olsun… Ayasofya'dan Emevi Camii'ne, Mescid-i Aksa'ya selam olsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı

İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMGk:

Siyonistleri kudurtan yiğit adam

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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

multecileri toplarken iyiydi dimi

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Haber YorumlarıNurullah Aydın:

NEDEN BAŞKA BİR SABAH DEĞİLDE BU SABAH BÖYLE BİR ORGANİZASYON YAPILDI SÖYLEYEYİM İÇİMİZDEKİ AYYAŞÇILARA YAHUDİ HİRİSTİYANA ÖZENENLERE BİR MESAJDIR BU BU KADİM ŞEHİR FATİH SULTAN MEHMET HANIN EMANETİDİR GERİSİNİ VARIN SİZ DÜŞÜNÜN

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Bu gordugunuz mitingdekiler Turkiyede son 3 yilda kaybolan 150 bin civari cocuk icin 23 yilda katledilen 10 bin kadin ve cocuk icin kilini kipirtdamadi......

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Haber YorumlarıMelih İnce:

Lawrence of Arabia filmini izleyin bu mitingin anlamını daha iyi kavrayabilirsiniz! Tarihten ders almalıyız!

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Haber YorumlarıJokerAllame:

sabah sporu:)

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Toplulugun coşmasi endinden gecmesi için kafayapici madde dagitiyor

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Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

Bu müslüman mı......

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Haber YorumlarıSeko:

Bu yürüyenlerin gazzee yola çıktığı gün yakındır inşallah....

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Haber YorumlarıSeko:

Gözler melih başganı ve oğlunu aradı....

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