Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na verilen ceza sonrası Bursa'daki mitingi İstanbul'a aldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 9 yıl önce attığı tweetler nedeniyle dava açılmıştı. Kaftancıoğlu'nun Yargıtay'daki dosyası bugün karara bağlandı.

4 YIL 11 AY 20 GÜNLÜK CEZA ONANDI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu. Buna göre, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine alenen hakaret etme" suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçlarından verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçundan verilen 2 yıl 4 aylık hapis cezasını ise 1 yıl 9 aya indirdi ve "düzeltilerek onanmasına" hükmetti. Böylece Kaftancıoğlu'nun toplam üç ayrı suçtan aldığı 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezaları onanmış oldu.

CEZAEVİNDE KALMAYACAK

2020 yılında çıkarılan infaz indirimi düzenlemesinden yararlanacak olan Kaftancıoğlu aldığı cezalar nedeniyle cezaevinde kalmayacak. Canan Kaftancıoğlu'nun, kapalı cezaevine girdikten sonra, doğrudan denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edilmesi gerekiyor. Kaftancıoğlu'na ayrıca siyasi yasak getirildi.

MİTİNGİNİ BURSA'DAN İSTANBUL'A ALDI

Bu kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Kaftancıoğlu'na destek vermek amacıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitti. Burada kendisini bekleyen kalabalık gruba seslenen Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na destek için mitingini Bursa'dan İstanbul'a aldığını söyledi.

"BU GÜRÜLTÜ ELEKTRİĞİ KESİLEN İNSANLARIN GÜRÜLTÜSÜDÜR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları ise şu şekilde: "Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum. Sen ikiyüzlüsün, sen fırsatçısın, sen bir zorba ve bir manipülatörsün. Ama zulmün ve küstahlığın son buluyor. Erdoğan yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü mahallelerini sığınmacılara sattığın insanların gürültüsüdür. Bu gürültü aç bıraktığın emeklilerimizin gürültüsüdür. Bu gürültü elektriklerini kestiğin 4 milyon insanın karanlıktaki sesidir.

"CANAN CESURDUR, YÜREKLİDİR, BİZİMDİR"

Özgürlüğün şarkısını söyleyen insanların sesini duyuyor musun?Erdoğan biz göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin daha iyiye gideceğini, bu zulmün de son bulacağını bir kez daha huzur ve sükunetin bu ülkeye geri geleceğini hepimiz biliyoruz. Bütün acımasızlıklar senin zayıflıklarından doğuyor. Evet sen zayıfsın biz güçlüyüz. Sen sırça köşkünde yaşayacaksın biz omuz omuza yaşayacağız. Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Canan cesurdur, Canan yüreklidir, Canan bizimdir. Herkes duysun! 21 Mayıs günü Bursa'da miting yapacaktık. Buradan duyuyorum artık mitingin adresi Bursa değil İstanbul'dur. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek."