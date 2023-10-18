İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu Önünde Protesto

İsrail'in El-Ehli Babtist Hastanesi'ne hava saldırısında bulunmasının ardından tepkiler büyüyor. Hastanenin bombalanmasının ardından Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşları üyesi bir grup, saat 22.00'den itibaren ellerinde Filistin bayraklarıyla Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı. Konsolosluk binasının bulunduğu Büyükdere Caddesi, insan kalabalığı nedeniyle her iki yönden trafiğe kapandı. Saldırıyı protesto eden grup üyeleri, sık sık "Mehmetçik Gazze'ye". diye slogan attı.

Göstericilerden bazıları, polisin geniş güvenlik önlemi aldığı İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu binaya girmek istedi. Konsolosluk binasını çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşarak içeri girmeye çalışan grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis, biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı. Bir süre sonra tekrar toplanan grup üyelerinden bazıları konsolosluk binasına doğru havai fişek attı. Bazı protestocular ise cadde üzerindeki reklam panosunun afişlerini sökerek yaktı. Ahşap panoyu da yakmaya çalışanlara diğer protestocular engel oldu. Afiş ve panoyu saran alevler TOMA'dan sıkılan su ile söndürüldü.

Polis, kalabalığa sık sık biber gazı ile müdahale ederken protestocuların büyük bölümü dağıldı. Eylemlerini devam ettiren bazı protestocuların ise İsrail Başkonsolosluğu önündeki bekleyişi sürüyor.