İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Gazze'ye Ambulans Gönderecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim ayı 4'üncü oturumunda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, AK Parti, MHP ve İYİ Parti grubunun aralarında topladıkları para ile Gazze'ye bir ambulans aldıklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplanan Ekim toplantılarının 4. oturumu gerçekleşti. Oturumda konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanı M. Tevfik Göksu, AK Parti, MHP ve İYİ parti meclis üyelerinin kendi aralarında topladıkları para ile Gazze'ye ambulans göndereceklerini açıkladı.

Gazze için meclis üyelerinin kendi aralarında para topladığını söyleyen Göksu, "Şu anda dünya Filistin ve Gazze ile İsrail'de yaşananlara kilitlenmiş durumdadır. Burası İstanbul, geriye dönüp baktığımızda insanlık tarihinin vicdanıdır. İstanbul, insanlık tarihinin adalet merkezidir. İstanbul, yeryüzündeki insanlığın adalet rehberinde en önemli istikamet tayin eden merkezlerinden biridir. İstanbul, dünyanın herhangi bir yerinde mazlum varsa onun yarasını sarmak için bütün gücünü ortaya koyan nadide bir kenttir. Bu şehrin meclis üyeleri olarak, bu şehrin vatandaşlardan emanetini almış üyeleri olarak, biz AK Parti meclis üyeleri, MHP meclis üyeleri ve İYİ parti meclis üyeleri olarak bu insanlık dramının yaşandığı Gazze'deki kardeşlerimize katkı olması için kendi aramızda topladığımız yardımlarla bir ambulans alıp hediye etmeyi, bir ambulans alıp da kardeşlerimizin yaralarını sarmayı ortak karar olarak aldık. Aziz milletimize duyuruyoruz, ambulansımızın oradaki kardeşlerimizin yarasını saracak. Devletimizin gerekli birimleri ile gerekli istişare yaparak kendi aramızda topladığımız bu yardımı bir ambulansı alınması için gerekli yerlere ulaştıracağız" dedi. - İSTANBUL