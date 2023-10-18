İstanbul Barosu Üyeleri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

İSTANBUL 2 No'lu Barosu'na üye bir grup avukat, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik saldırılarına tepkiler devam ediyor. İstanbul 2 No'lu Barosu'na üye bir grup avukat, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için cübbelerini giyerek Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi. Grup adına basın açıklamasını İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı okudu. Basın açıklamasında, "Terör bir insanlık suçudur. Eğer terör eylemi bir devlet eliyle işleniyorsa daha vahimdir. Zira bu durumda terör eylemi devlet gücüyle işleniyor demektir. İsrail'in işgal ettiği topraklar Filistin topraklarıdır. Filistin halkının davası haklı bir davadır, Filistin halkının mücadelesi haklı bir mücadeledir. Bu nedenle insanlık onuru ve hukukçu mehabeti ile İstanbul 2 No'lu barosu olarak, uğradıkları adaletsizlik ve maruz bırakıldıkları zulme karşı haklı davalarında ama, fakat, lakin demeden masum ve mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu, Filistinli ve insanlığa karşı suçlarla mücadele etmek isteyen bütün hukukçularla dayanışma içinde olacağımızı, masum insanların, kadınların, çocukların katledilmesini lanetlediğimizi, mazlumun kimliğine, inancına bakmadan haklarını savunacağımızı, yine zalimin kimliğine bakmadan karşısında duracağımızı milletimize ve bütün dünyaya, bütün insanlığa ilan ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.