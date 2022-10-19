İstanbul'a giriş kapısı olarak tabir edilen ilçede 'İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?' anketi yapıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde yüzde 53'lük kesimin desteğini aldığı ve İstanbul'a giriş kapısı olarak tabir edilen Tuzla'da dikkat çeken bir araştırma yapıldı. "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmaya katılanların yüzde 47.9'u "Evet" yanıtını verirken, yüzde 38.7'lik kesim de "Hayır" yönünde görüş belirtti. Kararsızların oranı ise yüzde 13.4 olarak belirlendi.

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken adı sık sık aday olacaklar arasında geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı.

KARARSIZLARIN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

HBS Araştırma tarafından İstanbul'a giriş kapısı olarak tabir edilen Tuzla ilçesinde yapılan ankette vatandaşlara "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanlarınyüzde 47.9'u "Evet" yanıtını verirken, yüzde 38.7'lik kesim de "Hayır" yönünde görüş belirtti. Aynı araştırmada kararsızların oranı ise yüzde 13.4 olarak belirlendi.

KAFA KARIŞTIRAN ARAŞTIRMA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından her fırsatta "Aday olmayacak" şeklinde lanse edilen İmamoğlu ile ilgili böyle bir anket yapılması ve bu araştırma için İstanbul'a giriş kapısı olarak lanse edilen Tuzla ilçesinin seçilmesi kafaları karıştırdı.

YEREL SEÇİMDE YÜZDE 53 OY ALMIŞTI

Büyük bir çekişmeye sahne olan ve tekrarlanan 2018 yerel seçimlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla ilçesinde yüzde 53'lük kesimin desteğini almıştı.