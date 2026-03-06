İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi
ABD ve İsrail'e yakın hesaplar tarafından paylaşılan ve İranlı yetkililerin kadın kıyafetleriyle kamufle olduğunu gösterdiği iddia edilen görsellerin yapay zeka ile üretildiği ortaya çıktı. Çatışmalar sürerken sosyal medyada propaganda içerikleri hızla yayılmaya devam ediyor.
- ABD ve İsrail'e yakın hesaplar, İran rejimi yetkililerinin insansız hava araçlarından saklanmak için kadın kıyafetleri giydiğini iddia eden görseller paylaştı.
- Paylaşılan görsellerin yapay zeka teknolojisi kullanılarak üretildiği belirtildi.
- Uzmanlar, çatışma dönemlerinde sosyal medyada dolaşan bu tür içeriklerin propaganda aracı olarak kullanılabildiğini ifade etti.
Sahada sıcak çatışmalar devam ederken sosyal medyada da yoğun bir propaganda mücadelesi yürütülüyor. ABD ve İsrail'e yakın bazı hesaplar tarafından paylaşılan ve İran rejimi yetkililerinin şehir içinde insansız hava araçlarından saklanmak için kadın kıyafetleri giydiğini gösterdiği iddia edilen görseller dikkat çekti.
GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI
Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan bu görüntülerin ise yapay zeka teknolojisi kullanılarak üretildiği belirtildi. Uzmanlar, çatışma dönemlerinde sosyal medyada dolaşıma sokulan bu tür içeriklerin kamuoyunda algı oluşturmayı hedefleyen propaganda araçları olarak kullanılabildiğine dikkat çekiyor.
DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR
Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görsellerin gerçek olmadığı anlaşılırken, bilgi kirliliğine karşı kullanıcıların paylaşılan içeriklere temkinli yaklaşması gerektiği vurgulanıyor.