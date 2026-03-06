Haberler

İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi

İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'e yakın hesaplar tarafından paylaşılan ve İranlı yetkililerin kadın kıyafetleriyle kamufle olduğunu gösterdiği iddia edilen görsellerin yapay zeka ile üretildiği ortaya çıktı. Çatışmalar sürerken sosyal medyada propaganda içerikleri hızla yayılmaya devam ediyor.

  • ABD ve İsrail'e yakın hesaplar, İran rejimi yetkililerinin insansız hava araçlarından saklanmak için kadın kıyafetleri giydiğini iddia eden görseller paylaştı.
  • Paylaşılan görsellerin yapay zeka teknolojisi kullanılarak üretildiği belirtildi.
  • Uzmanlar, çatışma dönemlerinde sosyal medyada dolaşan bu tür içeriklerin propaganda aracı olarak kullanılabildiğini ifade etti.

Sahada sıcak çatışmalar devam ederken sosyal medyada da yoğun bir propaganda mücadelesi yürütülüyor. ABD ve İsrail'e yakın bazı hesaplar tarafından paylaşılan ve İran rejimi yetkililerinin şehir içinde insansız hava araçlarından saklanmak için kadın kıyafetleri giydiğini gösterdiği iddia edilen görseller dikkat çekti.

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan bu görüntülerin ise yapay zeka teknolojisi kullanılarak üretildiği belirtildi. Uzmanlar, çatışma dönemlerinde sosyal medyada dolaşıma sokulan bu tür içeriklerin kamuoyunda algı oluşturmayı hedefleyen propaganda araçları olarak kullanılabildiğine dikkat çekiyor.

İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi

DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görsellerin gerçek olmadığı anlaşılırken, bilgi kirliliğine karşı kullanıcıların paylaşılan içeriklere temkinli yaklaşması gerektiği vurgulanıyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız

Hedefteki ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor

İsmail Kaani sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu

Resmen rezil kepaze oldu
Tartıştığı eşini boğdu

Tartıştığı eşini boğdu, polisleri arayıp kendini ihbar etti
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerine kötü haber! Tarih verildi, yine çifte zam var
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor

7. günde bir ilk! Denklem değiştiren silah ülkenin kalbini vurdu