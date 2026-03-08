Haberler

İsrail ordusundan Lübnan'daki Kudüs Gücü komutanlarına saldırı

İsrail ordusundan Lübnan'daki Kudüs Gücü komutanlarına saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü'ne yönelik Lübnan'da saldırı gerçekleştirdiğini ve Tahran'daki askeri yakıt depolarını hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) özel kuvvetleri olan Kudüs Gücü'nün Lübnan'daki üst düzey komutanlarına yönelik saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İsrail ordusu bu kez İran Devrim Muhafızları'nın (DMO) yurt dışı operasyonlarından sorumlu özel kuvvetleri olan Kudüs Gücü'nü hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Kudüs Gücü'nün Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki üst düzey komutanlarına yönelik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Sivillere zarar gelmemesi için saldırıda hassas güdümlü mühimmat kullanıldığı ve havadan gözetleme yapıldığı belirtilerek, "Kudüs Gücü, Hizbullah ile İran'ın terör rejimi arasında bir bağlantı ekseni oluşturmakta ve Hizbullah'ın güçlenmesini desteklemektedir" denildi. İsrail ordusunun İran ile bağlantılı "terör unsurlarının" Lübnan'da konuşlanmasını önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdüreceği vurgulandı.

Tahran'daki askeri yakıt depoları da vuruldu

IDF'den yapılan bir diğer açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait Tahran'daki yakıt depolarının da hedef alındığı aktarıldı. Vurulan tesislerin İran rejimine bağlı askeri kuruluşlara yakıt sağladığı hatırlatılarak, "Bu saldırı, İran'daki terör rejiminin askeri altyapısına verilen zararı önemli ölçüde derinleştirmiştir" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama

Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum

Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
İran: Suudi Arabistan'ı düşman olarak görmüyoruz

İran, günlerdir vurduğu Körfez ülkesine zeytin dalı uzattı
Orkun Kökçü'den derbinin ardından zehir zemberek sözler

Hedefinde o isim var: Orkun'dan zehir zemberek sözler
Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı
Rusya: Avrupa'daki depolarda kışa hazırlık için doldurulan gaz tükendi

Rusya artık işi dalgaya vurdu! Avrupa'ya kara haberi böyle verdiler