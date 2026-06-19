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İsrail Savunma Bakanı Katz: "İsrail ordusu, Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalmaya devam edecek"

İsrail Savunma Bakanı Katz: 'İsrail ordusu, Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalmaya devam edecek'
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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ateşkese rağmen Lübnan’daki güvenlik bölgesinde kalmaya devam edeceklerini ve Hizbullah’ın ihlallerine güçlü yanıt vereceklerini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "İsrail ordusu, kıyı şeridinden Beaufort tepelerine kadar uzanan Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalmaya devam edecek" dedi.

İsrail, ABD-İran arasında varılan anlaşmaya ve yürürlükteki ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan'dan geri çekilmeyeceklerini yineledi.

Lübnan'da 4 İsrail askerinin hayatını kaybetmesinin ardından konuşan Katz, "Askerlerimize ve sivillerimize zarar verilmesine izin vermeyeceğiz ve Hizbullah'ın ateşkes ihlallerinin her birine büyük bir güçle karşılık vereceğiz. İsrail ordusu, kuzeydeki yerleşim yerlerini korumak, tehditleri bertaraf etmek ve bölgedeki hem yer üstü hem de yer altı düşman altyapısını imha etmek amacıyla, kıyı şeridinden Beaufort tepelerine kadar uzanan Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalmaya devam edecek" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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