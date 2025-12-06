Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanlarından Gazze'deki duruma ilişkin ortak açıklama

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın tek yönlü olarak açılacağına ilişkin açıklamasından derin endişe duyulduğu aktarılarak, barış planının tam olarak uygulanmasına yönelik çağrıda bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı sadece Gazze'den çıkışlara izin verilecek şekilde tek yönlü olarak açılacağına yönelik açıklamasına uluslararası alandan tepkiler yükseldi. Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlıklarından İsrail'in açıklamasına ilişkin ortak açıklama yayımlandı. Sekiz ülkenin bakanlıklarından yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın tek yönlü olarak açılmasına ilişkin İsrail açıklamalarından derin endişe duyulduğu belirtildi. Filistin halkının topraklarından zorla çıkarılmasına yönelik herhangi bir girişimin kınandığı ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen barış planının, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı olarak geçişlere açılmasının da dahil olduğu 8. madde ile birlikte tam olarak uygulanmasının gerekliliğinin altı çizildi. Açıklamada, halkın hareket özgürlüğünün sağlanması ve Gazze Şeridi sakinlerinin zorla göç ettirilmemesi vurgulanırken, "Filistin halkının kendi topraklarında kalması ve kendi vatanlarını inşa etme sürecine katılmaları, bölgede istikrarın yeniden sağlanması ve insani koşulların iyileştirilmesini hedefleyen kapsamlı bir vizyon çerçevesinde uygun koşulların oluşturulmasını içeren hükümler özellikle hatırlatılır" ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın bölgedeki barışın tesisi konusundaki çabalarının yeniden takdir edildiği açıklamada, bölgedeki güvenlik ve istikrarın yeni bir aşaması için zemin hazırlanmasına ilişkin, "Güvenlik ve barışın sağlanması ve bölgesel istikrarın temellerinin güçlendirilmesi amacıyla 'Trump Planı'nın' tam olarak uygulanmasının gecikmeden ve engellenmeden ilerletilmesinin önemini vurgulanmaktadır. Bu çerçevede ateşkese tam olarak bağlı kalınması, sivil halkın acılarının hafifletilmesi, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kesintisiz girişinin sağlanması, erken iyileşme ve yeniden inşa çalışmalarının başlatılması ile Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ndeki sorumluluklarını yeniden üstlenebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasının gerekliliğini vurgulamaktadır" denildi.

Açıklamada, 2803 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ile diğer ilgili BM kararlarının tam olarak uygulanmasının sağlanması amacıyla, ABD'nin yanı sıra ilgili tüm bölgesel ve uluslararası taraflarla iş birliği yapmaya ve koordinasyonu sürdürmeye hazır bulunulduğu teyit edildi. Kararlar kapsamında, uluslararası meşruiyet ve iki devletli çözüm çerçevesinde adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlanması için 4 Haziran 1967 sınırlarının esas alındığı, Gazze ve Batı Şeria'daki işgal altındaki toprakları da kapsayan ve Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasının önemi vurgulandı.

COGAT, Refah'ın açılacağını duyurmuştu

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nden (COGAT) 3 Aralık'ta yapılan açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürürlükte olan ateşkes anlaşması ve İsrail hükümetinin talimatları doğrultusunda Refah Sınır Kapısı'nın gelecek günlerde açılacağı bildirilmişti. Ancak sadece Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçişlere izin verileceği vurgulanmış, Gazze Şeridi'nden çıkışlarda İsrail ile Avrupa Birliği'nin (AB) bölgedeki misyonu tarafından verilecek onayların ardından kişilerin işlemlerinin Mısır ile yürütülen işbirliği sayesinde kolaylaştırılacağı açıklanmıştı. Daha sonra Mısır'dan yapılan bir açıklamada ise söz konusu işbirliği açıklamaları yalanlanmıştı.

ABD ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin arabuluculuğu ile Hamas-İsrail arasında sağlanan 20 maddelik ateşkes anlaşmasının 8. maddesi, Gazze Şeridi'ne uluslararası kurumlar tarafından sağlanan insani yardım malzemesi tedarikine engel olunmaması ve Refah Sınır Kapısı'nın çift yönlü olarak yeniden açılmasını içeriyor. - GAZZE