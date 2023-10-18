İsrail'in Gazze'deki saldırısını protesto edenler ABD konsolosluğunu taşladı

İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırmasının ardından Adana'da yüzlerce kişi, ABD konsolosluk binasını adeta taş yağmuruna tuttu. Arbede sırasında bir polis, yüzüne isabet eden taş darbesiyle yaralandı.

İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırmasının ardından Adana'da yüzlerce kişi, ABD konsolosluk binasını adeta taş yağmuruna tuttu. Arbede sırasında bir polis, yüzüne isabet eden taş darbesiyle yaralandı.

Yüreğir ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı Asri mezarlık önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'i protesto etmek için ABD konsolosluğuna araçlarıyla konvoy düzenledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet, Yunus timleri, asayiş, devriye, özel harekat polisleri ABD konsolosluğu önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Konvoyun ardından konsolosluğa yakın yerde toplanıp eyleme başladı. Eylemde Gazze'de hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Refüjdeki taşları söküp konsolosluğu taş yağmuruna tuttular

Eylemin bitmesiyle vatandaşlar konsolosluğa doğru yürüdü. Refüjde bulunan taşları söken öfkeli kalabalık polislerin uyarılarını aldırış etmeden konsolosluğu taşlamaya başladı. Konsolosluğun önündeki taş bariyere yanıcı madde atılarak ateşe verildi. Ardından taş bariyerlere tırmanan vatandaşlar güvenlik kameralarını parçaladı.

Polis yaralandı, ekip arkadaşları arbedenin arasından güçlükle çıkardı

Yaşanan olaylarda bir polis atılan taşın yüzüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Ekip arkadaşları yere yığılan arkadaşlarının önünden siper olurken, el birliğiyle kucaklarına alarak güvenli bölgeye taşıdı. Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Çevik Kuvvet polisleri plastik mermi ve biber gazı sıkarak öfkeli kalabalığı bölgeden uzaklaştırdı. - ADANA