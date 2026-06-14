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İsrail'in Beyrut saldırısında 2 kişi öldü

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İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Ghobeiry mahallesine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İranlı yetkili Rızai, İsrail'in kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Lübnan ulusal haber ajansı, İsrail'in Ghobeiry mahallesindeki bir binaya yaptığı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

"Anlaşma arıyorsanız, siyonist rejimi kontrol altına almalısınız"

İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai yaptığı açıklamada, "Eğer bir anlaşma ya da uzlaşma arıyorsanız, siyonist rejimi kontrol altına almalısınız. Eğer bu kuduz köpek kontrol altına alınmazsa, anlaşmanın mürekkebi kurumadan önce bacağınızı ısıracaktır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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