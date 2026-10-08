İsrail, Doğu Kudüs'teki İngiliz Konsolosluğu'nun faaliyetlerini sonlandırdı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun bugün faaliyetlerini sona erdirdiğini, tabelasının kaldırıldığını duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ise bazı personelin geri çekildiğini, konsolosluğun "Kudüs Misyonu" olarak faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

İngiltere'nin Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerine yaptırım uygulama planına karşılık İsrail'in Doğu Kudüs'teki İngiltere Konsolosluğu'nun kapatılması için verdiği 30 günlük süre doldu. Çalışanlar gece saatlerinde Doğu Kudüs'teki İngiliz Konsolosluğu'nun tabela ve levhalarını söktü. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs'teki İngiliz Konsolosluğu bugün faaliyetlerini sona erdiriyor. Bu kapsamda Kudüs'teki İngiliz Konsolosluğu tabelası kaldırılmıştır. Bu noktaya gelmek istemedik, ancak İngiliz hükümetinin eylemleri bizi buraya getirdi" ifadelerini kullandı.

İngiliz konsolosluğu, "İngiltere Kudüs Misyonu" olarak faaliyetlerini sürdürecek

Gideon Saar İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılması nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla bozulmasını önlemek amacıyla İngiliz hükümeti ile bir diyalog gerçekleştirdiklerini, bir dizi anlaşmaya vardıklarını belirtti. Saar, "Duyurduğum üzere Kudüs'teki İngiliz Konsolosluğu bugün faaliyetlerini sonlandırdı. Başkonsolos ve 19 diplomat görevlerini sonlandırıyor ve İsrail'i terk edecek. Konsolosluk olarak hizmet veren bina, İngiliz hükümetinin mülküdür. İngiliz hükümetine bugün konsolosluk işlevini yitiren bu binada yalnızca 7 diplomatlık bir görev gücünün faaliyet göstermesine izin verdik. Faaliyet kapsamları çok sınırlı olacak. Hükümetler arasında diyaloğun devamı konusunda mutabık kaldık, bu çerçevede her iki taraf da kendisi için önemli olan konuları gündeme getirebilecek" ifadelerini kullandı.

"İngiltere'nin Kudüs Misyonu, hizmetlerimize devam edecek"

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ise yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hükümetinin yaklaşık 200 yıldır orada bulunan İngiliz Kudüs Başkonsolosluğunu kapatma hakkına sahip olduğunu kabul etmediğimizi açıkça belirttik. İngiliz hükümeti, Doğu Kudüs'ün 'işgal altındaki topraklar' olduğu yönündeki uzun süredir savunduğu görüşünü yinelemektedir. İsrail hükümeti ile yapılan görüşmeler sonucu Başkonsolosluk binamız kapanmayacak ve bugünden itibaren İngiltere Kudüs Misyonu olarak adlandırılacak. İngiltere'nin Kudüs Misyonu bağımsız, faal durumda ve Filistin halkıyla olan çalışmalarımıza ve hayati önem taşıyan hizmetlerimize devam edecek. Bu, uzun süredir devam eden İngiliz varlığını ve İngiltere'nin iki devletli çözüme verdiği desteği sürdürmemizi sağlayacak" ifadelerini kullandı. Miliband, "Anlaşma sağlanmadan personelimizin ve tesislerimizin güvenliği ve korunması için gerekli güvencelere sahip olamazdık. Bu nedenle İngiltere güvenliklerini sağlamak amacıyla bazı personeli ve ailelerini geçici olarak geri çekti. Önümüzdeki aylarda varlığımızı yeniden sağlamak için çalışacağız ve bu tür görüşmeler devam ederken, güvenilir sonuçlar elde edilene kadar karşılıklı bir eylemde bulunmayacağız. İngiltere, İsrail ve Filistin halkları için barış ve güvenlik sağlamak amacıyla uluslararası toplumla birlikte 8 Eylül'de aldığımız iki devletli çözüme yönelik önlemlerin arkasında kararlılıkla durmaktadır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı