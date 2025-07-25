İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Macron'a Tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıma kararına tepki göstererek, "Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'in güvenliğini sağlayamıyor. Umarım Paris sokaklarında bunu başarabilir" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını ve kararı Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda resmen ilan edeceğini duyurmasına tepki gösterdi. Saar gece saatlerinde sosyal medya hesabından Macron'a yönelik "tehdit" niteliğinde bir paylaşım yaptı. Saar paylaşımında, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın ülkemizde sözde hayali bir düzen kurma iddiası gülünç ve ciddiyetten uzak. Akşamki açıklaması, birkaç hafta önce bizzat ortaya koyduğu tüm şartların ortadan kalktığını gösteriyor. Geriye, kurmayı umduğu hayali devlet kalıyor. Filistin devleti, tıpkı 20 önce Gazze Şeridi'nden çekilmenin Hamas'ın kontrolüne geçmesine yol açtığı gibi bir Hamas devleti olacaktır. Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'in güvenliğini sağlayamıyor. Umarım Paris sokaklarında bunu başarabilir" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV