Israel Katz: "Dün varılan ateşkese rağmen Lübnan saldırıları devam edecek"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, dün varılan ateşkese rağmen Lübnan saldırılarının devam edeceğini söyledi.

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yeni bir ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail ordusunun şimdilik Lübnan'da operasyonlara devam edeceğini ve ülkeden çekilmeyeceğini söyledi. İsrail ordusunun, İsrail hükümeti tarafından kuzeydeki İsrail yerleşimlerini korumak amacıyla oluşturulan tampon bölge olarak tanımlanan alanın bir parçası olarak işgal ettiği Lübnan'ın güneyindeki geniş bölgelerde kalmaya devam edeceğini belirtti. İsrailli Bakan Katz, Mart ayında çatışmaların başlamasından bu yana İsrail ordusu tarafından güneydeki evlerinden zorla çıkarılan yüz binlerce Lübnanlının da geri dönmesine izin verilmeyeceğini söyledi. "İsrail, bölgedeki terörist altyapısını ortadan kaldırmaya devam edecek" diyen Katz, aynı zamanda İsrail'in İsrail yerleşimlerine ve topraklarına yönelik saldırılara yanıt olarak Beyrut'ta saldırı düzenlemek için ABD'nin desteğiyle hareket özgürlüğüne sahip olduğunu belirtti.

İsrail ve Lübnan heyetlerinin ABD arabuluculuğunda gerçekleştirdiği doğrudan görüşmelerin 4. turunun tamamlanmasının ardından, üç ülkeden görüşmelerin içeriğine ilişkin ortak açıklama yapılmıştı. İsrail ve Lübnan heyetlerinin ateşkesin hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine vardığı kaydedilen açıklamada, "İsrail ve Lübnan ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kalmıştır. Ateşkes, Hizbullah saldırılarının tamamen durdurulmasına ve tüm Hizbullah unsurlarının (İsrail sınırı ile Lübnan'ın Litani Nehri arasındaki) Güney Litani bölgesinden tahliye edilmesine bağlıdır" ifadeleri kullanılmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı