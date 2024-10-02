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İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti

İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres'i
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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkeye girişini yasakladığını açıkladı. Guterres'in İran ve Hamas'a karşı duruşunu eleştiren Katz, İsrail'in vatandaşlarını savunmaya devam edeceğini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "istenmeyen adam" ilan edilerek ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "istenmeyen adam" ilan edildiğini ve ülkeye girişinin yasaklandığını ifade etti. Katz, "Dünyadaki hemen hemen her ülkenin yaptığı gibi İran'ın İsrail'e yönelik menfur saldırısını açıkça kınayamayan hiç kimse İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor. Bu, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarını kınamayan, onu terör örgütü ilan etme yönünde hiçbir çabaya öncülük etmeyen bir Genel Sekreter'dir. Hamas, Hizbullah, Husiler ve şimdi de küresel terörün ana gemisi İran'dan teröristlere destek veren bir Genel Sekreter, BM tarihinde kara bir leke olarak anılacaktır. İsrail, Antonio Guterres olsun ya da olmasın, vatandaşlarını savunmaya ve onurunu korumaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi çağrısı yapmıştı

Guterres dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu çatışmasının giderek genişlemesini kınıyorum. Buna son verilmeli. Kesinlikle ateşkese ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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