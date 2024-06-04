Milyar dolarlık katliam anlaşması! İsrail, ABD'den F-35 savaş uçağı alacak

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail yönetimi, ABD'den 3 milyar dolar tutarında 25 adet F-35 savaş uçağı satın alınmasını öngören anlaşma imzaladı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ABD'den 25 adet F-35 alacağı belirtildi. Tel Aviv yönetimine F-35 satışına öngören anlaşmanın taraflarca imzalandığı ifade edildi. Anlaşma kapsamında uçakların 2028'den itibaren İsrail'e teslimatına başlanacağı ve her yıl 3 veya 5 uçağın teslim edildiği kaydedildi.

UÇAKLARIN PARASI ABD'NİN ASKERİ YARDIMLARINDAN ÖDENECEK

İsrail'in alacağı F-35'lerin parası olan yaklaşık 3 milyar doların ABD'nin Tel Aviv'e yaptığı askeri yardımdan karşılanacağı aktarıldı. Tel Aviv yönetimi bu anlaşma öncesinde ABD'ye 50 adet F-35 siparişi vermişti. Bugüne kadar bu uçakların 36'sı İsrail'e teslim edildi.

GAZZE KATLİAMINDA İSRAİL'İN EN BÜYÜK SİLAH DESTEKÇİSİ ABD

ABD yönetimi, 1999'dan bu yana her yıl İsrail'e askeri yardımda bulunuyor. 1999'da 2,7 milyar dolar olan bu askeri yardım 2019'da 3,8 milyar dolara yükseltilmişti. Washington yönetimi buna ek olarak nisan ayında İsrail'e 26 milyar daha yardım paketini onaylamıştı. Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in en büyük silah destekçisi olarak ABD öne çıkıyor. Gazze'de katliam yapan İsrail'in bu saldırın çoğunda ABD bombalarını kullandığı biliniyor.

İLK TESLİMAT 2028 YILINDA

ABD'den alınacak savaş uçaklarının 2028 yılından itibaren yılda 3 ila 5 adetlik partiler halinde teslim edilmeye başlanması planlanıyor. Öte yandan İsrail Hava Kuvvetleri'nin 50 adetlik F-35 savaş uçağı siparişinden şimdiye kadar sadece 36 adeti teslim edildi.