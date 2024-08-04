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İsrail'den çirkin provokasyon! Türk Büyükelçiliğinin üzerinde İsrail bayrağı açtılar

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Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerine devam eden İsrail, yine bir skandala imza attı. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği üzerinde bir insansız hava aracı uçuruldu. İnsansız hava aracı, büyükelçilikteki Türk bayrağının üzerinde İsrail bayrağı açtı. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

Türkiye'nin İsrail'deki Tel Aviv Büyükelçiliği'nde skandal görüntüler kaydedildi. Bir kişi, büyükelçilik binasının etrafında dron uçurup Türk bayrağının üzerinde İsrail bayrağı açtı.

DRONLA TÜRK BAYRAĞININ ÜZERİNDE İSRAİL BAYRAĞI AÇTI

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından, bölgede tansiyon had safhaya ulaştı. Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerinin dozunu artıran İsrail, yine bir skandala imza attı. Ohad Ben Hamo isimli bir İsrailli, Tel Aviv'deki Türk Büyükelçiliği'nin üzerinde dron uçurdu. Hamo, büyükelçilik binasında dalgalanan Türk bayrağının üzerinde dronla İsrail bayrağı açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

TÜRK MASLAHATGÜZARI BAKANLIĞA ÇAĞRILMIŞTI

Öte yandan Türkiye'nin İsrail'in suikastı sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsrail Haniye için 1 günlük yas ilan etmesi, İsrail'de krize yol açmıştı. Türkiye'nin İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde, öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için Türk bayrağı yarıya indirilmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz tepki olarak İsrail'deki Türk maslahatgüzarını bakanlığa çağırmıştı

Sosyal medyadan da skandal bir paylaşım Katz "Elçilik temsilcileri Haniye'nin yasını tutmak istiyorsa Türkiye'ye gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yas tutabilir" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'DEN KATZ'IN SKANDAL SÖZLERİNE TEPKİ

İsrailli Bakan Katz'ın mesajına Türkiye'den yanıt gecikmemişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Katz'ın sözlerine sert tepki gösterdi ve "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" demişti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

İnsansız Hava Aracı Büyükelçilik Tel Aviv Türkiye İsrail Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (67)

Ebu Huzeyfe:

İsrail ve Museviler Türkiye’nin düşmanıdır !

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Spartacüs MartinLuther:

Yalnız sen bilmezsin Filistinlilerde dostumuz değil araştırıp bakın Ermenileri çok severler

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Orhan:

Elhamdülillah BOP eşbaşkanı olduk madalyamızı aldık)

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Kenan Tepretoğlu:

ben Telaviv de bulundum vaktinde, en çok Türkleri seviyorlar, hatta bazıları Türk soylu, neredeyse hepsinin de Türkiyeyle bağı var, Türkçe konuşarak gez tüm telaviv i, yediğinden içtiğinden para bile almıyor çoğu Türküm deyince, ha şimdi sevmiyorlarsa da haklıdırlar

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Hamdi Baba :

Tek kelime ile helal olsun

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Blackened:

Çok mu hoşuna gitti!!

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Sessiz Sessizz:

Hamdi sen tam bir orç sun.

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Musti40 :

Ben asla küfür etmem bela okumam, ama bazılarına gerçekten edesim geliyor. NEYSE. La Havle ve La Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim. Türkçe Anlamı Güç ve kuvvet!sadece Yüce ve Büyük olan Allah Teâlâ'nın yardımıyladır

yanıt153
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Ömer Faruk PELDEK:

Hamdi sana soylecek söz yok artik

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Vatansever:

Tek kelime ile yazıklar olsun

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