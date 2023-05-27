Isparta Milletvekilleri mazbatalarını aldı

ISPARTA - 28. Dönem AK Parti Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun, MHP milletvekili Hasan Basri Sönmez ve CHP milletvekili Hikmet Yalım Halıcı mazbatalarını aldı.

Isparta Belediyesi Kültür Merkezi Gül salonunda gerçekleştirilen törende 28.dönemde Isparta'yı parlamentoda da temsil edecek olan AK Parti Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun, MHP milletvekili Hasan Basri Sönmez ve CHP milletvekili Hikmet Yalım Halıcı'ya mazbataları il seçim kurulu başkanı hakim Semra Güven tarafından teslim edildi.

Yapılan törene çok sayıda partili katılırken mazbatalarını alan vekiller sevinçlerini teşekkür ederek dile getirdiler.