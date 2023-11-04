Isparta'da Kudüs Platformu İsrail'e Destek Veren Firmaları Protesto Etti

Isparta'da Kudüs Platformu, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar dolayısıyla Starbucks ve McDonald's önünde protesto yaptı.

Isparta'da bir AVM'nin zemin katında ellerinde pankartlarla toplanan Kudüs platformu, İsrail'e destek olan firmaları protesto etti. Kudüs platformu üyeleri ellerindeki dövizlerle önce Starbucks'un önüne geldi. Gazze için yapılan duanın ardından basın açıklaması gerçekleştirildi. Platform adına açıklama yapan Emrullah Gülmez İsrail'in Gazze'nin her köşesine bomba atarak insanları katlettiklerini belirterek, "Siyonist zalimler özellikle insanların toplu bulundukları mülteci kamplarını, okulları, hastaneleri, yaralıları taşıyan ambulans konvoylarını hedef almakta ve tüm insanlığın utanç tablosu olan bir katliam gerçekleştirmektedirler. Bu manzaralar karşısında, çeşitli firma ve şirketlerden bu vahşi siyonist çeteye destek açıklamaları yapılmaktadır. Bu firma ve şirketlerin ülkemizde de uzantıları bulunmakta ve bunlar ülkemizde yaptıkları faaliyetlerden ciddi geliriler elde etmektedirler" dedi.

Açıklamasının devamında vatandaşlara boykot çağrısında bulunan Gülmez "Bizim bireysel olarak en önemli fiili gücümüz yaptıkları destekle bu vahşete ortak olan firma ve şirketleri boykot etmek olacaktır. Bu anlamda son günlerde bu boykotların yaygınlaşmasıyla Siyonist çetenin avanelerinin ve bunların Türkiye'deki ortaklarının bu durumdan ne kadar rahatsız oldukları ortadadır. Türkiye'deki birçok belediye bu işbirlikçi şirketlerle olan sözleşmelerini feshederek takdire şayan adımlar atmışlardır. Bilinçli veya bilinçsiz olarak bu firmalardan alışveriş yapan kardeşlerimizi bu konuda hassas davranmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - ISPARTA