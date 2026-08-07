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İspanya'dan İtalya'ya Göç Krizi Tepkisi: Sınır Kontrolleri

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İspanya, düzensiz göç anlaşmazlığı nedeniyle İtalya'dan gelen uçak ve gemilere 7 Eylül'e kadar sınır kontrolü uygulayacağını duyurdu. İki ülke Schengen anlaşmasını askıya alarak karşılıklı önlemler aldı.

İspanya hükümeti, İtalya ile düzensiz göç konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 7 Eylül'e kadar İtalya'dan gelen uçak ve gemiler için sınır kontrolleri uygulayacağını duyurdu.

İspanya yönetimi, Kuzey Afrika'daki toprağı olan özerk il statüsündeki Sebte'ye Fas sınırından yaşanan göçmen akını nedeniyle ilişkilerin gerildiği İtalya'ya karşı harekete geçti. İspanya hükümeti, düzensiz göç konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle gece yarısından itibaren 7 Eylül'e kadar İtalya'dan gelen uçak ve gemiler için sınır kontrolleri uygulayacağını duyurdu. Bu kapsamda İtalya'dan gelen İtalyan yolcular ve diğer ülkelerden gelen ziyaretçiler için pasaport, uyruk ve vize kontrolleri yapılacak.

Ne olmuştu?

İspanya ile kara sınırı olmayan İtalya, Sebte'ye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin İtalya'ya geçmesini engelleme gerekçesiyle İspanya ile AB'nin serbest dolaşım sağlayan Schengen anlaşmasını askıya almıştı. İspanya yönetimi bugün, Sebte'ye düzensiz göçmen akınının ardından İtalya'nın uyguladığı sınır kontrollerinin Pazar gününe kadar kaldırılmaması halinde misilleme yapılacağı uyarısında bulunmuştu. İtalya da İspanya'dan gelen "ültimatomlara veya dayatmalara" boyun eğmeyeceğini ve ülkeden gelenlere yönelik sınır kontrollerini en az 15 Ağustos'a kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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