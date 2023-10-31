İspanya'da Prenses Leonor Anayasa'ya Yemin Etti

İspanya'da Kral 6. Felipe'nin büyük kızı, veliaht Prenses Leonor, Meclis'te düzenlenen törende Anayasa'ya yemin etti. Veliaht Prenses Leonor, İspanya monarşi tarihinde 120 yıldan uzun bir süre sonra tahta çıkacak ilk kraliçe olacak.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da Kral 6. Felipe'nin büyük kızı, veliaht Prenses Leonor, Meclis'te düzenlenen törende Anayasa'ya yemin etti.

İspanya monarşi tarihinde 120 yıldan uzun bir süre sonra tahta çıkacak ilk kraliçe olacak veliaht Prenses Leonor, 18. yaşını doldurduğu gün olan 31 Ekim'de, İspanya Meclisi'nde Anayasa'ya yemin ederek babası Kral 6. Felipe'den sonra gelecekte tahta oturacak Kraliyet üyesi olacağını resmileştirdi.

Beyaz bir takım elbise giyen Prenses Leonor'un yemin töreninin ardından İspanya Meclis Başkanı Francina Armengol'un "Yaşasın Anayasa, Yaşasın İspanya, Yaşasın Kral" sözleri Meclis Genel Kurulu'ndaki milletvekillerince tekrarlandı.

Tören dolayısıyla Genel Kurul'da Meclis Kürsüsü ve milletvekillerinin koltukları kaldırılarak özel bir dekorasyon yapıldı, Kral 6. Felipe'nin 1986'da 18 yaşındayken burada ettiği yemine çok benzer şekilde hazırlandı.

Yemin töreni sonrasında Prenses Leonor'a, Meclis ve Senato "Altın Madalyaları" takıldı.

Bu arada tören dolayısıyla Madrid kentinde de hareketlilik yaşandı.

Madrid Belediyesi, kent merkezi ve kurumsal binaları İspanyol bayrağıyla süslerken, Sol Meydanı'na kurulan dev ekrandan yemin töreni canlı verildi.

Meclis'e Prenses Leonor kendisinden 2 yaş küçük kız kardeşi Prenses Sofia ile aynı araçla, protokol gereği Kral 6. Felipe ve Kraliçe Letizia başka bir araçla geldi.

Başbakan Pedro Sanchez tarafından Meclis binası önünde karşılanan Kral 6. Felipe, Kraliçe Letizia ve kızları Prenses Leonor ile Prenses Sofia, İspanya Milli Marşı'nın çalınmasının ardından Kral'ın tek başına deniz, kara, hava ve jandarma komutanlıklarının tören alayını selamlamasıyla "Aslanlı Kapı" olarak bilinen sadece özel günlerde açılan kapıdan Meclis'e girdi.

Hakkındaki yolsuzluk ve yurt dışındaki mal varlığı iddiaları nedeniyle Ağustos 2020'den bu yana İspanya'yı terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye yerleşen Emerit Kral Juan Carlos, ayrı yaşadığı Madrid'de kalmaya devam eden eşi Emerit Kraliçe Sofia törene katılmadı.

Tören dolayısıyla Madrid'de Prenses Leonor'un fotoğraflarının olduğu çok sayıda hediyelik eşya ve hatıra madeni para satışa çıkarıldı.

Prenses Leonor'un tahtın varisi olduğunun resmileştiği yemin töreninin ardından Kraliyet Ailesi, Meclis'te bulunan 600 kadar konuğu selamladı.

Monarşi karşıtı 5 siyasi parti ve 3 bakan törene katılmadı

Diğer yandan Prenses Leonor'un yemin töreni, monarşi karşıtlarının gölgesinde kaldı.

İspanya'nın Bask, Katalonya ve Galiçya özerk bölgelerinde faaliyet gösteren ve İspanya Meclisi'nde temsilcisi bulunan 5 siyasi parti (ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG), görevdeki koalisyon hükümetinin küçük ortağındaki aşırı sol görüşlü partilerin olduğu ittifaka bağlı 3 bakan ve bazı milletvekilleri Kraliyet Ailesi'ni boykot ederek törene katılmadı.

Ayrıca Bask ve Katalonya özerk yönetimlerinin başkanları da Kraliyet Ailesi'ni boykot etti.

Monarşi karşıtı manifesto yayımlandı

Ayrıca aralarında eski Başbakan Yardımcısı Pablo İglesias, yazar Carlos Bardem, feminist ve çevreci aktivist Yayo Herrero, aktör Alberto San Juan, gazeteci Olga Rodriguez gibi isimlerin olduğu sanatçı, akademisyen ve politikacılardan oluşan 250 entelektüel, "6. Felipe: 10 yıl yeter" adıyla monarşi karşıtı bir manifesto yayımladı.

"Monarşi, demokrasi ile bağdaşmayan, köhne ve geçmişten kalma bir kurum." görüşünü savunan manifestoya imza atan İspanyollar, Kral 6. Felipe'nin göreve gelişinin 10. yıl dönümüne denk Haziran 2024'te tamamlanacak bir süreçle İspanya Devleti'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olmasına yönelik halkın seferber olması çağrısında bulundu.