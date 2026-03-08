MHP'li Özdemir: Türklüğün ve islamın ayakta kalan tek sancağı Türkiye Cumhuriyeti'dir

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, " Türkiye'yi kardeşçe mutlu yarınlara eriştirebilmek için iç cephemizi sağlamlaştırıp, daha güçlü bir şekilde ülkemizi ve milletimizi yarınlara taşıyacağız. Türklüğün ve İslam'ın bugün yeryüzünde yılmamış ve çökmemiş ayakta kalan tek nişanesi, tek sancağı, tek kalesi Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletidir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, partisinin Melikgazi ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programa, Özdemir'in yanı sıra MHP Milletvekili Baki Ersoy, İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, MHP Melikgazi ilçe Başkanı Murat Titizbaş ile partililer katıldı.

Son günlerde Orta Doğu'da vahim gelişmelere tanıklık ettiklerini söyleyen İsmail Özdemir, "İsrail'in Gazze'de bulunan Müslümanlara yönelik başlattığı soykırım faaliyetinin hemen ardından yayılan terör devleti dalgası bugün Orta Doğu'da ateşin yanmadığı neredeyse hiçbir ülke bıraktırmamıştır. Son olarak yakın komşumuz olan İran'ı hedef almış bu ülke başladığı iddia edilen müzakereler bir çırpıda şimdiden anlaşılıyor ki; önceden planlanmış bir savaşa dönüşmüş, bu savaş neticesinde de Müslümanların coğrafyası, Müslümanların yurdu toptan ve tamamen hedefe alınmıştır. Bugün, yaşanan savaş ve çatışmalar sadece İran'da gerçekleşmiyor. ya da sadece İran ve İsrail ile ABD arasında gerçekleşmiyor. Birbirini takip eden silsileler halindeki çatışmalar gelinen noktada 12 Orta Doğu ülkesi arasında çatışmaya ve savaşa sebebiyet vermiştir" ifadelerini kullandı.

'İSLAM ÜLKELERİNİN ETNİK VE MEZHEP TEMELLERİNDE AYRIŞMASI AMAÇLANIYOR'

İsrail'in bölgedeki otorite boşluklarından faydalanmaya çalıştığını da söyleyen Özdemir, "Bu zamana kadar Ukrayna-Rusya arasında görülen gerilim ne yazık ki Orta Doğu'ya da yansımış. Orta Doğu bugünlerde tamamen ateş deryasına döndürülmüştür. Hedeflenen ve istenilen Orta Doğu coğrafyasında İslam ülkelerinin tamamının etnik ve mezhep temellerinin ayrışmaya tabi tutulması bunun akabinde devlet rejimlerinin çökmesi, otorite boşluğu yaşanan yerlerle beraber İsrail'in güvenliğinin sağlanmak üzere Siyonist rejimin hedefleri arasında olan arzı mevudun gerçekleştirilmesidir" dedi.

'KENDİ İSTİKRARIMIZLA BERABER DÜNYANIN GERİ KALANINDA DA İSTİKRARINI SAĞLAMALIYIZ'

Bölgede yapılan plan ve projelere Türkiye olarak aşina olduklarını da belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, "Yapılmak istenen; Orta Doğu bölgesinde yaşayan islam devletlerinin hem birbiri arasında ayrışması ve hem de kendi ülkeleri içerisinde daha fazla bölünmesi ve parçalanmasıdır. O zaman bu şartlar altında sergilenmesi gereken politikalar da tutarlı bir şekilde kendi tezinizi ortaya koymanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim uzun zamandan beri ana hedeflerimizden bir tanesi kendi istikrarımızı tesis ederken yakın coğrafyamızla beraber dünyanın geri kalanın da istikrar vaat eden bir anlayışı yansıtabilmeliyiz. İşte şu an onun tezahür edilebilmesi gereken zaman diliminin tam da içerisindeyiz" diye konuştu.

'İÇ CEPHEYİ SAĞLAMLAŞTIRACAĞIZ'

Terörsüz Türkiye sürecine de vurgu yapan Özdemir, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaşanan çatışma sahalarında veyahut savaşlarda nerede ve kime destek olursa onun kazandığı hakikati vardır. İşte bu hakikatten hareketle önümüzdeki dönemde bilhassa Orta Doğu ile alakalı yaşanacak olan gelişmelerde Türkiye'nin kuvvet ve kudretini hak ve hukuk çerçevesinde ortaya koyma ve mazlumların yanında yer alma iradesinin ne kadar değerli ve önemli olduğu gerçeği karşımızda duruyor. Madem ki birileri ayrışmayı planlıyor. O zaman biz daha da birleşeceğiz. Madem ki birileri parçalanmayı planlıyor o zaman biz daha fazla bütünleşeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Aziz milletimizin milli birlik ve beraberliğinden asla taviz vermeden Türkiye'yi kardeşçe mutlu yarınlara eriştirebilmek için iç cephemizi sağlamlaştırıp daha güçlü bir şekilde ülkemizi ve milletimizi yarınlara taşıyacağız. Türklüğün ve İslam'ın bugün yeryüzünde yılmamış ve çökmemiş ayakta kalan tek nişanesi, tek sancağı, tek kalesi Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı