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İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Köylerini Ziyaret Etti

İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Köylerini Ziyaret Etti
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AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, köy ziyaretlerine devam ederek vatandaşların taleplerini dinledi. Güvem, Yaylababa ve Kuyusinir köylerinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura ve Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal ile birlikte köy ziyaretlerine devam ediyor. Bayırcı ve beraberindeki heyet, Güvem, Yaylababa ve Kuyusinir köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretler sırasında köy sakinlerinin taleplerini dinleyen Bayırcı, notlar aldıklarını ve bölgeye dair yapılan ve yapılacak çalışmalar üzerine istişarelerde bulunduklarını belirtti. "Hemşehrilerimizin yaptığımız hizmetlerden memnun olması bizleri de fazlasıyla memnun ediyor. Merkez ve köy ayrımı olmaksızın her zaman hemşehrilerimizin yanında ve hizmetindeyiz" diyen Bayırcı, bölge halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Güvem, Yaylababa ve Kuyusinir köylerine ziyaret

Heyet ilk olarak Güvem köyü sakinleriyle bir araya geldi. Köyde yaşayan vatandaşların taleplerini dinleyen Bayırcı, yapılan çalışmaların değerlendirmesini yaptı. Ardından Yaylababa köyüne geçen Bayırcı ve beraberindeki heyet, burada da benzer bir şekilde halkın beklenti ve görüşlerini aldı. Son olarak Kuyusinir köyünü ziyaret eden heyet, bölgede yapılan hizmetlerin vatandaşlar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Milletvekili Bayırcı, köy ziyaretlerinin devam edeceğini ve bölge halkının sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemeye devam edeceklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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