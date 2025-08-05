İskandinav Ülkeleri, Ukrayna'ya 500 Milyon Dolar Silah Desteği Sağlayacak

İsveç, Norveç ve Danimarka, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendini savunmak amacıyla ihtiyaç duyduğu ABD silahlarını alabilmesi için oluşturulan NATO öncülüğündeki girişime yaklaşık 500 milyon dolar katkıda bulunacaklarını duyurdu.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendini savunmak amacıyla ihtiyaç duyduğu ABD silahlarını alabilmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle kurulan NATO projesine Hollanda'nın ardından İsveç, Norveç ve Danimarka da katıldı. Üç ülke, Ukrayna'nın Patriot füzeleri de dahil olmak üzere ABD silahlarını alabilmesi için NATO öncülüğündeki girişime 500 milyon dolar katkıda bulunacaklarını açıkladı. Danimarka'nın NATO'nun Ukrayna projesindeki payı yaklaşık 90 milyon dolar olurken, Norveç'in ise 146 milyon dolar katkıda bulunacağı belirtildi. İsveç'in ise Patriot füzeleri ve diğer hava savunma ekipmanlarının yanı sıra tanksavar mühimmatını da içeren pakete 275 milyon dolar katkı sağlayacağı ifade edildi. Norveç Savunma Bakanı Tore O. Sandvik yaptığı açıklamada, "Bu katkıyla Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu teçhizata hızla ulaşmasını sağlamayı, aynı zamanda Ukrayna'nın savunması konusunda NATO iş birliğini güçlendirmeyi ve Ukrayna şartlarında barışı güvence altına almayı amaçlıyoruz" dedi.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ise paranın hemen gönderileceğini ve Danimarka'nın ilerleyen süreçte ek fon sağlamayı değerlendirebileceğini söyledi.

Avrupalı müttefikler ve Kanada tarafından finanse edilecek yeni mekanizmanın koordinasyonu, NATO tarafından üstlenilecek. NATO tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki paketlere bölünecek teslimatlar, Ukrayna'nın ihtiyaçlarına göre şekillenecek.

Trump duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya silah sevkiyatını NATO aracılığıyla gerçekleştireceğini, silahların maliyetini NATO'nun karşılayacağını duyurmuştu. Trump NBC News kanalına verdiği röportajda, ABD'nin göndereceği askeri teçhizatın önce NATO'ya teslim edileceğini, NATO'nun da bu silahları Ukrayna'ya vereceğini ifade etmişti. Trump, "NATO'ya silah gönderiyoruz ve NATO bu silahların parasının yüzde 100'ünü ödüyor. Yani yaptığımız şey, silahlar aslında NATO'ya gidiyor ve NATO da bu silahları (Ukrayna'ya) veriyor" şeklinde konuşmuştu. - STOCKHOLM