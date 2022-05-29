İsimleri adaylık için geçen İmamoğlu ve Yavaş, Van'da "Görevimiz, desteği genel seçimlere taşımak" mesajı verdi - Haberler

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun öncülüğünde Van'da belediye başkanları çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya katılanlar arasında en büyük ilgiyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gördü. İsimleri ayrıca Cumhurbaşkanlığı için geçen ikilinin, kapalı oturumda verdikleri mesaj da dikkat çekti.

İLK OLARAK SEYİT TORUN SÖZ ALDI

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin Van'da düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuştu. Belediyelerinin her gün hukuksuz soruşturmalarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Torun, "Siyasi iktidar, özellikle son dönemde seçimde kazanamadığı ve hizmetlerine engel olamadığı belediyeleri karalamak için algı operasyonlarına başlamıştır. Suç arayıp da bulamayanlar artık sahte suçlar uydurmanın acizliğine düşmüştür" ifadelerini kullandı.

SEÇİME HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Torun'un konuşması sonrası kapalı oturuma geçen belediye başkanlarına CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitinginde yaptığı "Bize katılın" çağrısı dağıtıldı. Kapalı oturumda CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel ve Seyit Torun, genel merkezin genel seçime hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

"HEDEFİMİZ BİZE VERİLEN DESTEĞİ GENEL SEÇİMLERE TAŞIMAK"

Parti kurmayları, ayrıca genel seçim sürecinde belediyelerin rolüne ilişkin bir sunum yaptı. Bunun ardından başkanların seçimle ilgili fikirleri alındı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de kapalı oturumda yaptıkları sunumlarda "seçim hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini paylaştıkları" öğrenildi. Edinilen bilgiye göre üç başkan sunumlarında "Görevimiz, bize verilen desteği genel seçimlere taşımak" vurgusunu yaptı.

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