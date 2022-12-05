Üye Girişi
Haberi Paylaş

İranlı milletvekili Celali: "Başörtüsü kuralından vazgeçmemiz mümkün değil"

Politika Haberleri

İranlı milletvekili Celali: 'Başörtüsü kuralından vazgeçmemiz mümkün değil'

İran Meclisi Rafsancan Milletvekili Hüseyin Celali, başörtüsü zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Baş örtüsü kuralından vazgeçmemiz mümkün değil. Bu kuraldan vazgeçmemiz, İslam Cumhuriyeti'nden vazgeçmemiz anlamına gelir" dedi.

İran Meclisi Rafsancan Milletvekili Hüseyin Celali, başörtüsü zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Baş örtüsü kuralından vazgeçmemiz mümkün değil. Bu kuraldan vazgeçmemiz, İslam Cumhuriyeti'nden vazgeçmemiz anlamına gelir" dedi.

İran'da zorunlu olan baş örtüsü kuralının kaldırılmasına yönelik tartışmalar devam ederken, İran Meclisi Rafsancan Milletvekili Hüseyin Celali'den yeni bir açıklama geldi. Celali, başörtüsü kuralının kaldırılmasının mümkün olmadığını söyleyerek, "İsyan hareketi kontrol altına alındı. Fakat isyancılar bu sefer de başka bir uygulamaya geçtiler. Destekçilerine 'gidin başörtünüzü açın ki hedefimize ulaşalım' diyorlar. Bu eylemler sokak gösterilerinden daha tehlikesiz değil. Başörtüsüne uymamanın cezasını artıracağız. Başörtüsü kuralından vazgeçmemiz mümkün değil. Bu kuraldan vazgeçmemiz İslam Cumhuriyeti'nden vazgeçmemiz anlamına gelir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili İran Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title