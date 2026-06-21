İran ve Katar heyetlerinden İsviçre'de ikili görüşme

İran devlet televizyonu, İsviçre'de ABD-İran arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmeler marjında İran ve Katar heyetlerinin ikili görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında ABD, İran ve arabulucular Katar ile Pakistan arasındaki diplomatik temaslar sürüyor. İran devlet televizyonu, taraflar arasındaki dörtlü görüşmelerin ilk turunun sonlanmasının ardından İranlı ve Katarlı heyetler arasında ikili görüşme ve toplantılar gerçekleştirildiğini kaydetti.

İran merkezli Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, görüşmenin ilk oturumu yaklaşık 80 dakika sürmüştü. Görüşmenin "iç istişareler" gerçekleştirilecek olması nedeniyle sonlandırıldığı iddia edilmişti. - BURGENSTOCK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı