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İran Vatandaşları Ankara'da Oy Kullandı

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İran vatandaşları, ülkelerindeki cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle Ankara'daki büyükelçilik binasına gelerek oy kullandı. İran'da 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 88 milyon nüfuslu ülkede 62 milyon seçmen, 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy kullanacak. İran'da oy kullanamayacak seçmenler ise, yurt dışı temsilciliklerinde sandık başına gidecek. Oy kullanmak için İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne gelen seçmenlerin yanı sıra İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade de oyunu kullandı.

İran vatandaşları, ülkelerindeki cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle Ankara'daki büyükelçilik binasına gelerek oy kullandı.

İran'da 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 88 milyon nüfuslu ülkede 62 milyon seçmen, 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy kullanacak. İran'da oy kullanamayacak seçmenler ise, yurt dışı temsilciliklerinde sandık başına gidecek.

Oy kullanmak için İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne gelen seçmenlerin yanı sıra İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade de oyunu kullandı. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri anan Büyükelçi Habibullahzade, İran İslam Cumhuriyeti anayasasına göre cumhurbaşkanının ölümünden 50 gün sonra seçimlerin yapılması gerektiğini belirterek, "Hazırlıklar 50 günden kısa bir sürede yapıldı ve bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin 14. dönem cumhurbaşkanlık seçimini gerçekleştiriyoruz. Bu seçimin bizim açımızdan önemine gelecek olursak, halkımız milletin hizmetkarı olan bu makamları kaybettiği bu elim hadiseden sonra önümüzdeki dört yıl için yeni ülke yönetimini ve hükümetini belirlemek için bugün yeniden sandık başına gidiyor. Bu seçimlerde de ülkemizdeki tüm siyasi görüşler kendi adayları ile temsil edilmektedir ve insanlar doğru olduğunu düşündükleri kişi için tercih yapabiliyorlar. Milletimizin başına gelen bu acı olaydan sonra bu seçim hayırlara vesile olur; ülkemizin kalkınma ve ilerlemesi yolunda en hızlı şekilde yol alarak bu zorlu süreci atlatacağız" dedi.

Türkiye'nin 7 şehrinde toplam 8 oy sandığı kuruldu

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gerekli hazırlıkları önceden tamamladıklarını aktaran Büyükelçi Habibullahzade, Ankara başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Trabzon, Erzurum, Antalya ve Van'daki seçim merkezlerinde 8 noktada oy sandığı kurulduğunu söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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