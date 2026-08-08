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İran'dan Hürmüz Şartı: ABD Davranışını Değiştirsin

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Zülkadir, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'nin davranışlarını değiştirmesi gerektiğini belirtti; askeri harekâtın durdurulması, yaptırımların kaldırılması ve tazminat ödenmesi dahil talepler sıraladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'nin davranışlarını değiştirmesi gerektiğini belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, Hürmüz Boğazına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zülkadir, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'nin "davranışını düzeltmesi" gerektiğini söyledi ve İran'ın taleplerini sıraladı. Zülkadir, ABD'nin İran'a ve "kutsal değerlerine" yönelik tehditlere son vermesi, İran ve bölgesel müttefiklerine karşı askeri harekatı kalıcı olarak durdurması, İran'a karşı uygulanan abluka kapsamında yer alan ABD deniz ve hava kuvvetlerinin geri çekilmesi, İran'a son çatışma sırasında verilen zararlar için tazminat ödemesi, yaptırımları kaldırması, İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakması gerektiğini ifade etti. Zülkadir, "Ulusal Güvenlik Konseyi, savaşta da müzakerelerde de bu taleplerden geri adım atmayacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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