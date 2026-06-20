İran: "Müzakere heyeti ABD'nin taahhütlerini yerine getirdiğinden emin olmak üzere İsviçre'ye hareket edecek"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İranlı müzakere heyetinin ABD- İran arasında İsviçre'de yapılması beklenen görüşmelere katılmak ve ABD'nin taahhütlerini yerine getirdiğinden emin olmak üzere İsviçre'ye hareket edeceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD- İran arasında İsviçre'de yapılması beklenen görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, müzakere heyetinin ABD'nin taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptındaki taahhütlerini yerine getirdiğinden emin olunması doğrultusunda kısa süre içinde İsviçre'ye hareket edeceğini söyledi. Bekayi, ABD'nin geçmişte taahhütlerini yerine getirmediğinin altını çizerek, "Bu yolculuğun asıl amacı, karşı tarafın taahhütlerini yerine getirdiğinin takip edilmesi. Karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmemesi konusundaki deneyimimiz göz önüne alındığında, uygulama aşamasında yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep ederken doğal olarak çok kararlı ve ciddi olmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Mutabakat zaptı Trump ve Pezeşkiyan tarafından imzalanmış, toplantı aciliyeti ortadan kalkmıştı"

Bekayi, heyetin dün gerçekleştirilmesi planlanan imza töreni için İsviçre'ye gitmemesine değinerek, bunun nedeninin taraflar arasındaki mutabakat zaptının halihazırda ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından dijital ortamda imzalanmış olması olduğunu söyledi. İranlı sözcü, bu nedenle söz konusu toplantının yapılmasına yönelik aciliyetin ortadan kalktığını ifade etti.

Öte yandan bugünkü ziyaretin ise gerekli olduğunu vurgulayan Bekayi, "Nihai bir anlaşmaya yönelik müzakereler ancak anlaşmanın bazı maddeleri uygulamaya geçirildikten sonra başlayabilir. Ne yazık ki şu anda böyle bir durum görmüyoruz. Bu nedenle bu ziyaret ve görüşmeler sırasında karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesi için baskı yapacağız ve bu taahhütleri tam olarak nasıl uygulamayı planladığı konusunda açıklık talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in halihazırda İsviçre'de bulunduğunu ve görüşmenin temellerine ilişkin çalışmalar yürüttüğünü kaydetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı