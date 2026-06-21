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İran, Katar ve ABD heyetleri toplantı gerçekleştirdi

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İran devlet televizyonu, İran, Katar ve ABD heyetlerinin Lübnan'da ateşkes ve İran'ın dondurulmuş varlıklarını görüşmek üzere İsviçre'de bir araya geldiğini duyurdu. Tasnim Haber Ajansı ise ateşkese uyulmazsa Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını öne sürdü.

İran devlet televizyonu, İran, Katar ve ABD heyetlerinin Lübnan'da ateşkes ve İran'ın dondurulmuş varlıklarını görüşmek üzere İsviçre'de bir toplantı gerçekleştirdiğini bildirdi.

İsviçre'de hareketli saatler yaşanıyor. Pakistan ve Katar arabuluculuğunda diplomasi trafiğinin sürdüğü Bürgenstock kasabasında yeni bir gelişme yaşandı. İran devlet televizyonu, İran, Katar ve ABD heyetlerinin Lübnan'da ateşkes ve İran'ın dondurulmuş varlıklarını görüşmek üzere İsviçre'de bir toplantı gerçekleştirdiğini bildirdi. Haberde, "Lübnan'da kapsamlı bir ateşkes ve İran'ın bloke edilen varlıkları konularında İran, ABD ve Katar'ın katıldığı üçlü toplantı şu anda müzakere merkezinde devam ediyor" denildi.

Tasnim'den Hürmüz iddiası

İran'ın Tasnim Haber Ajansı ise müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'da sağlanan ateşkese uyulmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını öne sürdü. Kaynak, İran petrolünün satışına izin veren muafiyetler yürürlüğe konulana kadar boğazın kapalı kalacağını belirtti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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