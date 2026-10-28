Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Trump'ın Mutabakat Zaptı sözlerini eleştirdi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump’ın İslamabad Mutabakat Zaptı açıklamalarının Washington’un diplomasiyi hiçe saydığını gösterdiğini belirtti. Bekayi, Trump’ın mutabakata inanmadığını söylemesinin ABD’nin taahhütlerinin boş olduğunu gösterdiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İslamabad Mutabakat Zaptı hakkındaki açıklamalarının Washington'un "diplomasiyi hiçe saydığını" gösterdiğini ifade etti.

Sözcü Bekayi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İslamabad Mutabakat Zaptı hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Bekayi, "Washington'un diplomasiyi hiçe saydığı bir kez daha gözler önüne serildi. Başkan Trump'ın İslamabad Mutabakat Zaptı'na hiçbir zaman inanmadığını ve bunu zaman kaybı olarak gördüğünü itiraf etmesi, diplomatik taahhütlerinin ne kadar boş olduğunu ortaya koyuyor. İran için bu yeni bir şey değil. Washington'un taahhütlerinden cayma ve uluslararası yükümlülükleri işine gelmediği zamanlarda bir kenara atma konusunda uzun bir geçmişi var" ifadelerini kullandı.

ABD'ye destek veren ülkelere de tepkisini sürdüren Bekayi, "Avrupa devletlerinin ve Washington'u savunan diğer tarafların ABD'nin yanlış davranışlarını aklamaya ve hesap verebilirlikten korumaya devam etmesinin hiçbir gerekçesi yoktur. Verilen sözlerin tutulmaması mazur görülemez, uluslararası hukuk seçici bir şekilde uygulanamaz ve hiçbir siyasi manipülasyon Washington'u sorumluluktan kurtaramaz" dedi.

Trump'ın sözleri

ABD Başkanı Donald Trump dün seçim mitinginde yaptığı konuşmada, İslamabad Mutabakat Zaptı'na hiçbir zaman inanmadığını ve bunu "zaman kaybı" olarak gördüğünü söylemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Alina Boz'un annesi Olga Boz'dan yıkım tepkisi! Oturduğu bina zarar gördü

Genç oyuncunun annesinin korku dolu anları! İsyan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyoğlu'nda 5 katlı bina çöktü! Yan bina da hasar gördü

Beyoğlu'nda 5 katlı bina çöktü! Yan bina da hasar gördü
Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor

Devlet başkanı tehdit savurdu, çete lideri resmen meydan okudu
Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak

Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak
Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti

Sunucunun yaptığı hareket pahalıya patladı
Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına, hortum...
Virajı alamayan otomobil evin duvarını yıkıp aşağı uçtu

Virajı alamayan otomobil evin duvarını yıkıp aşağı uçtu! İşte o anlar
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler

Korumaya o görüntüler soruldu! Sarıgül'ü bitirecek sözler