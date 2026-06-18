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İran-ABD mutabakatı resmen imzalandı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ve ABD'nin üzerinde anlaşmaya vardığı mutabakat zaptının her iki ülkenin devlet başkanları tarafından dijital olarak resmen imzalandığını ve yürürlüğe girdiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ve ABD'nin üzerinde anlaşmaya vardığı mutabakat zaptının her iki ülkenin devlet başkanları tarafından dijital olarak resmen imzalandığını ve yürürlüğe girdiğini açıkladı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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