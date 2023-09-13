İran Dışişleri Bakanı: İran muhaliflerini silahsızlandırma anlaşması uygulanırsa ilişkiler düzelecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak'taki İran muhaliflerini silahsızlandırma anlaşmasının uygulanmasıyla ilişkilerdeki 'siyah lekenin' ortadan kalkacağını söyledi. Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bağdat yönetimiyle varılan, Irak'taki İran muhaliflerini silahsızlandırma anlaşmasının uygulanmasıyla ilişkilerdeki "siyah lekenin" ortadan kalkacağını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan, resmi temasları kapsamında Tahran'a giden Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'le ortak basın toplantısı düzenledi.

Abdullahiyan, "Sayın (Fuad) Hüseyin, terörist grupların yerlerinden çıkarılması ve silahsızlandırma çabalarına ilişkin bilgi verdi. Irak, gelecek günlerde güvenlik anlaşmasının maddelerini tam olarak uygulayacaktır." dedi.

Teröristlere fırsat vermenin İran, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) güvenliğine zarar vereceğini dile getiren Abdullahiyan, "Bu siyah leke, mevcut güvenlik anlaşması çerçevesinde Irak ve İran ilişkilerinden silinmelidir." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, ikili konular dışında bölge ve uluslararası konuların da ele alındığını vurguladı.

"Tehdit araçlarından vaz geçmeliyiz"

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise konuşmasında, terörist grupların iki ülke sınırlarından temizlenmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Hüseyin, "İran sınırına yakın terörist grupların silahsızlandırılması ve kamplara gönderilmesi hedefi doğrultusunda çabalıyoruz." diye konuştu.

Bağdat yönetimi ve IKBY'nin konuya ilişkin işbirliği yaptıklarını dile getiren Hüseyin, ortaya çıkacak sorunların müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Hüseyin, "Tehdit araçlarından vaz geçmeli, diyalog ve müzakereye devam etmeliyiz. Anlaşmaya bağlı olduğumuzu ilan ettiğimiz bu durumda beklentimiz, iki ülke arasında şiddet dilinin olmamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İran, Irak ile imzaladığı güvenlik anlaşması uyarınca Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren İran muhalifi örgütlerin 19 Eylül'e kadar Bağdat yönetimi tarafından silahsızlandırılmasını istiyor.

Tahran, söz konusu anlaşmanın uygulanmaması durumunda müdahale sinyalleri vermiş, bugün, İran medyasında yer alan görüntülere göre, Irak sınırına silah sevkiyatı yapıldığı öne sürülmüştü.