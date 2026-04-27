İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Putin ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, St. Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin görüşmede, "İran halkı bağımsızlıkları ve egemenlikleri için cesurca ve kahramanca mücadele ediyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi resmi ziyaret düzenlediği Rusya'da temaslarını devam ediyor. Pakistan temaslarını tamamlayarak Rusya'ya geçen Arakçi, St. Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Arakçi görüşmede, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın selamlarını Rus lidere Putin'e ileterek "Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkian, en iyi dileklerini size iletmemi istedi" dedi. Moskova ve Tahran arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklığı temsil ettiğini ve güçlenmeye devam edeceğini söyleyen Arakçi, "İran, halkının birliği ve cesareti sayesinde daha önce İsrail-Amerikan saldırganlığına karşı koymuştur ve hiçbir koşulda teslim olmayacaktır. İran halkı Amerikan saldırganlığına karşı başarıyla mücadele ettiği tüm dünyaya kanıtlanmıştır. İran her şeye karşı koymuştur ve koymaya devam edecektir" dedi.

Arakçi, Putin'e ve Rus hükümetine İran'a olan destekleri nedeniyle teşekkür ederek, "İran'a verdiğiniz güçlü ve kararlı destekten dolayı minnettarız" dedi. Ayrıca Putin'e, ABD-İsrail saldırılarında ölen Ali Hamaney için ilettiği taziye dilekleri için de teşekkür eden Arakçi, Mücteba Hamaney'in seçilmesinin ardından Putin'in tebrikleri için özel şükranlarını ifade etti.

Putin'den İran'a destek

Putin ise "Hamaney'in mesajı için en içten teşekkürlerimi iletmenizi ve Rusya'nın da İran gibi stratejik ilişkilerimizi sürdürme niyetinde olduğunu teyit etmenizi rica ediyorum" dedi.

Putin, "İran halkı bağımsızlıkları ve egemenlikleri için cesurca ve kahramanca mücadele ediyor" dedi. Putin, İran halkının "zor bir dönem" olarak nitelendirdiği bu süreci atlatmasını ve barışın hakim olmasını umduğunu söyleyerek "Elbette, İran halkının cesaretine ve bağımsızlık arzusuna dayanarak, yeni bir liderin önderliğinde, bu zorlu dönemden barışın geleceğini çok umuyoruz. Rusya, Orta Doğu'da barışın en kısa sürede sağlanması için her şeyi yapacak. Biz de sizin çıkarlarınıza, bölgedeki tüm halkların çıkarlarına hizmet edecek ve bu barışın mümkün olan en kısa sürede sağlanmasını temin edecek her şeyi yapacağız. Bizim pozisyonumuzu iyi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı. - ST. PETERSBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı