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Arakçi, BM Lübnan Özel Koordinatörü Arnault ile bir araya geldi

Arakçi, BM Lübnan Özel Koordinatörü Arnault ile bir araya geldi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'da BM Lübnan Özel Koordinatörü Jean Arnault ile bir araya gelerek bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasının ateşkesin geleceği açısından önemi vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'da Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jean Arnault ile bir araya geldi.

ABD-İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin belirsizlik sürerken, Tahran yönetimi Lübnan'a ilişkin diplomatik temaslarını sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bu çerçevede başkent Tahran'da Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jean Arnault ile bir araya geldi. İran devlet televizyonu IRIB'in aktardığına göre görüşmede, bölgedeki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Temasların içeriğine ilişkin henüz herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması, ABD, İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin geleceği açısından büyük önem taşıyor. İran'dan daha önce yapılan açıklamalarda, Lübnan'a yönelik saldırıların sürmesinin taraflar arasındaki çatışmaları yeniden alevlendirebileceği belirtilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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