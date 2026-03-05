İran Dışişleri Bakanı Arakçi NBC'ye konuştu: Kara işgaline hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası ülkesinin askeri ve siyasi tutumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. NBC Nightly News'te Tom Llamas'ın sorularını yanıtlayan Arakçi, İran'ın olası bir ABD kara işgaline karşı koymaya hazır olduğunu belirtirken, Washington ile müzakerelere kapıyı kapattı.

İran'ın ateşkes talebinde bulunmadığını da vurgulayan Arakçi, Rusya ve Çin'in İran'a destek verip vermediğine ilişkin soruya ise "Savaşın ortasında detay vermeyeceğim" yanıtını verdi.

"KARA İŞGALİNE HAZIRIZ"

Tahran'dan video konferans yoluyla yapılan röportajda Arakçi'ye olası bir ABD kara işgalinden korkup korkmadığı soruldu. İranlı bakan, bu soruya meydan okuyan bir yanıt verdi:

"Hayır, onları bekliyoruz. Onlarla yüzleşebileceğimizden eminiz ve bu onlar için büyük bir felaket olur."

Arakçi, ABD ve İsrail'in ülke genelinde saldırılar düzenlemeye devam ettiğini ancak buna rağmen İran'ın ateşkes talebinde bulunmadığını da söyledi.

"ATEŞKESİ İSTEYEN İSRAİL'Dİ"

İranlı bakan, daha önce yaşanan çatışmaları hatırlatarak İran'ın geri adım atmadığını savundu ve "Geçen sefer de ateşkes istemedik. 12 gün boyunca onların saldırganlığına direndikten sonra koşulsuz ateşkes isteyen İsrail'di." dedi.

Arakçi bu sözlerle geçen yıl ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef aldığı ve 12 gün süren çatışmaya atıfta bulundu.

ABD İLE MÜZAKEREYİ REDDETTİ

Arakçi, geçtiğimiz hafta Cenevre'de ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile görüşmeler yaptığını ancak saldırıların ardından iletişimin kesildiğini söyledi.

"Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere konusunda olumlu bir deneyimimiz yok. Geçen yıl ve bu yıl iki kez müzakere ettik ve müzakerelerin ortasında bize saldırdılar."

RUSYA VE ÇİN SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN CEVAP

Röportaj sırasında sunucunun Rusya ve Çin'in İran'a savaşta aktif olarak yardım edip etmediğine yönelik sorusu da dikkat çekti.

Llamas: "Rusya ve Çin bu savaşta size aktif olarak yardım ediyor mu?"

Arakci: "Her zaman bize yardım ettiler."

Llamas: "Bu evet anlamına mı geliyor?"

Arakci: "Savaşın ortasında detay vermeyeceğim."

"GEMİNİN BATIRILMASI SAVAŞ SUÇU"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hint Okyanusu'nda batırılan İran donanmasına ait gemi hakkında da konuştu.Geminin silahsız olduğunu ve içinde eğitim gören subayların bulunduğunu belirten Arakçi, böyle bir gemiye saldırmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve savaş suçu sayılacağını savundu.

YENİ LİDER TARTIŞMASI

Arakçi, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in halefinin, İran anayasasına göre Uzmanlar Meclisi tarafından seçileceğini belirterek, bu sürecin devam eden savaş nedeniyle zaman alabileceğini söyledi.

"Ortada birçok söylenti var. Ancak yeni bir yüce lider seçmek için Uzmanlar Meclisi'ni beklememiz gerekiyor." diyen Arakçi, ABD Başkanı Trump'ın İran'daki liderlik sürecine müdahil olabileceği yönündeki iddiaları da reddetti. İranlı Bakan "Bu tamamen İran halkının meselesi ve kimse müdahale edemez." ifadelerini kullandı.

