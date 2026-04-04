Hürmüz'ün kapılarını açtılar! İran'dan Irak'a tam muafiyet

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Irak halkına yönelik bir video yayımladı.

“SİZİN TUTUM VE EYLEMLERİNİZ TARİHE GEÇECEKTİR"

Zülfikari, İran’ın sahada ön safta yer aldığını ancak Irak halkının kararlı duruşunun da bu süreçte önemli rol oynadığını belirterek, "İran milleti bu mücadelede yalnız değildi. Siz onurlu ve Müslüman Irak halkının desteği, azim ve direncimizi artıran bir motivasyon kaynağıdır. ABD ve onun unsurlarına karşı verdiğiniz mücadelede başarılı olmanızı diliyoruz. Allah’tan adımlarınızın sağlam olmasını ve çabalarınızın zaferle sonuçlanmasını diliyoruz. Sizin tutum ve eylemleriniz tarihe geçecektir" ifadelerini kullandı.

İbrahim Zülfikari

"KARDEŞ IRAK, HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA UYGULANAN KISITLAMALARDAN MUAFTIR”

Zülfikari, Hürmüz Boğazı’nda uygulanan kısıtlamalara ilişkin, "Kardeş Irak, Hürmüz Boğazı’nda uygulanan kısıtlamalardan muaftır. Bu kısıtlamalar yalnızca düşman ülkelere yöneliktir. Irak’ın ulusal egemenliğine büyük saygı duyuyoruz. ABD işgalinin izlerini taşıyan Irak halkının bu süreçteki mücadelesi takdire şayandır. Boyun eğmeyen ve hegemonya düzenine teslim olmayan bir millet olduğunuzu ortaya koydunuz. Bu durum sizin için bir gurur vesilesidir" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ SON GELİŞMELER

Hürmüz Boğazı'nın dünya enerji piyasasına yarattığı baskı 28 Şubat'ta başlayan savaşta İran adına koz olmayı sürdürüyor. ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı. İran yönetimi 25 Mart'ta, düşman olmayan ülkelerin boğazdan geçebileceklerini duyurmuştu. Çin, Hindistan ve Pakistan'a ait gemilerin buradan geçtiği biliniyor. İran'ın yalanlamasına karşın Beyaz Saray'dan yapılan müzakere açıklamalarıyla petrol fiyatları 25 Mart Çarşamba günü Asya piyasalarında sert düşüş gösterdi. Ancak yeni ay ile birlikte fiyatlarda tekrar artış yaşandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı